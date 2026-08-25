Madagascar: Dissolution de l'assemblée nationale - La GenZ attend la fin de la convention nationale

La Génération Z ne renonce pas à la demande de dissolution de l'Assemblée nationale formulée par certains de ses membres. Elle a souligné hier qu'il était incertain que la composition actuelle de cette institution permette de mener de véritables réformes, compte tenu du grand nombre de députés ayant soutenu le gouvernement précédent. Elle affirme qu'elle attendra l'approbation du peuple lors des prochaines sessions de l'Assemblée nationale.

« Le changement est indispensable, c'est pourquoi nous maintenons les conclusions de la conférence de la jeunesse qui a appelé à la dissolution de cette Assemblée nationale», a déclaré hier Yacinne, membre de la Génération Z. Bien que ces jeunes aient encore des opinions divergentes, ils s'accordent sur la dissolution de cette institution. Pour d'autres, « cette dissolution ne doit pas être précipitée afin d'éviter le chaos dans le pays ».

À la suite de la demande de dissolution formulée par l'organisation, des négociations discrètes visant à dissoudre cette institution se seraient poursuivies. Les députés auraient tenu une réunion à huis clos à Tsimbazaza il y a une semaine. Des informations font également état d'une tentative de destitution du président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko. En témoigne la publication d'un décret gouvernemental précisant l'ordre du jour de la session extraordinaire qui débute ce jour à Tsimbazaza.