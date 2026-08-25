Madagascar: Concertation - Les médiateurs internationaux préparent un cadre politique

Une mission composée de représentants de l'Union africaine, des Nations unies et de la SADC est attendue cette semaine à Madagascar pour préparer un cadre de dialogue politique avant les élections.

Si la situation reste inchangée, des médiateurs internationaux arriveront à Madagascar cette semaine pour tenter de résoudre les différends politiques dans le pays. Outre les délégations de l'Union africaine et des Nations unies, des envoyés de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) se joindront à eux afin d'élaborer un cadre politique avant les élections.

« Leur objectif est de préparer un dialogue politique afin de résoudre les divergences d'opinions et d'examiner les différentes propositions pour y parvenir », a déclaré hier une source proche du dossier. Mi-juillet, la communauté internationale avait annoncé des consultations en vue de préparer ce dialogue et le processus politique dans le pays.

Le représentant spécial de l'Union africaine pour les affaires politiques, Mohamed Idriss Farah, et le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique, Parfait Onanga-Anyanga, ont dirigé la délégation, qui a recueilli les aspirations des forces et acteurs politiques rencontrés au cours d'une semaine de consultations.

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Aux côtés de la Ceni

« L'objectif est de parvenir à un accord politique visant à modifier ou à réformer les mécanismes permettant d'organiser des élections acceptables pour tous et dans un environnement sûr », indique le communiqué de presse de l'Organisation des Nations unies (ONU) publié à l'issue de leur visite à Madagascar. Lors de cette deuxième visite à Madagascar, les envoyés de la SADC apporteront également leur concours à la délégation.

Le sommet de la SADC, qui s'est tenu la semaine dernière en Afrique du Sud, s'est conclu par une déclaration des États membres exprimant leur volonté de soutenir les différentes initiatives visant à parvenir à un accord politique commun pour régler les affaires du pays. Le chef de l'État, le colonel Michaël Randrianirina, a déclaré que l'objectif de ce dialogue politique était « d'aider la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) à organiser des élections pacifiques et transparentes ».