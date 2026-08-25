Madagascar: Jirama- Les contrats non adaptés seront réexaminés

Les contrats d'électricité qui ne correspondent plus aux réalités actuelles pourraient être réexaminés. Le directeur général de la Jirama, le Général Hajatiana Rasolomanana, l'a annoncé jeudi lors d'une descente à Amoronankona. « Les contrats qui ne sont plus en adéquation avec les réalités actuelles seront examinés, conformément aux dispositions prévues », indique-t-il.

Des démarches sont en cours avec le ministère de tutelle pour identifier les contrats concernés. Le directeur général appelle également les producteurs privés à respecter leurs engagements contractuels et à prendre leurs responsabilités face aux difficultés actuelles du réseau.

Cette situation intervient durant la période d'étiage, qui affecte la production hydroélectrique. Le recours aux centrales thermiques devient alors plus important, notamment sur le réseau interconnecté d'Antananarivo.

Pour soutenir les ressources en eau des barrages, la Jirama travaille avec la Direction générale de la météorologie sur des opérations de pluies provoquées. L'objectif est de renforcer la production hydroélectrique et de réduire progressivement le recours aux combustibles.

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Le délestage ne devrait toutefois pas disparaître complètement cette année. Sa réduction devra être progressive, selon le directeur général, au fur et à mesure que les mesures engagées par l'État, la Jirama et les producteurs privés permettront d'améliorer la production et l'alimentation du réseau électrique national.