Madagascar: Approvisionnement- Le coût de l'accès à l'eau diminue

L'accès à l'eau potable s'étend à Antananarivo grâce au Projet d'accès et d'alimentation en eau potable (Paaep). Celui-ci prévoit d'élargir les services d'eau potable dans dix fokontany du Grand Antananarivo, avec des branchements proposés à un tarif abordable de 30 000 ariary. Ce projet « Branchements promotionnels » entre dans le cadre de la célébration du cinquantième anniversaire de la Jirama.

Une descente sur le terrain a été effectuée le 22 août 2026 dans les fokontany de Tanjombato Iraitsimivaky et d'Ankorondrano par les responsables et les techniciens, pour le lancement du projet. L'objectif de cette démarche est d'informer et de sensibiliser la population, afin que les foyers intéressés par le programme connaissent les conditions techniques requises ainsi que les différentes étapes à suivre.

Dans sa première phase, le projet vise à approvisionner en eau potable dix mille foyers répartis dans dix fokontany, notamment Manarintsoa Atsinanana, Antetezanafovoany I, Faliarivo Ambanidia, Angarangarana, Anosibe Andrefana I, Ankerana Ankadindramamy et Anosivavaka Ambohimanarina.

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Le Paaep, financé par la Banque mondiale à hauteur de 400 millions USD avec l'appui du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, vise à améliorer durablement l'accès à l'eau potable pour plus de un million de personnes dans le Grand Antananarivo et plusieurs villes secondaires de Madagascar. Cette première phase durera neuf mois.