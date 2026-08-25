Madagascar: Sécurisation des épreuves - Les anomalies au baccalauréat baissent

Des jurys à l'examen du baccalauréat constatent la baisse des anomalies durant les épreuves, en cette session 2026. « Bien que des actes de fraude persistent, leur fréquence a nettement régressé par rapport aux sessions précédentes. La baisse des copies comportant des erreurs identiques, un phénomène pourtant courant auparavant, en apporte la preuve directe », confient des correcteurs de l'examen, hier. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est montré intransigeant cette année. Il a ciblé, en particulier, l'interdiction des téléphones portables dans les centres d'examen pour éviter la diffusion des sujets. Cette année, il n'y aurait pas eu de fuites de sujets.

À Toliara, le recul du taux de réussite, qui accuse un écart de plus de 20 points par rapport à 2023 (66 %) et à 2024 (63 %), témoignerait simplement d'un renforcement de la rigueur lors de cette session d'examen.

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« Les années 2023 et 2024 coïncident avec une période marquée, à l'échelle nationale, par de graves affaires de fuites de sujets et de fraudes aux examens. Le rapport consacré à l'évolution des résultats à Toliara appelle précisément à interpréter avec prudence ces performances exceptionnellement élevées et établit un lien entre la rupture observée depuis 2025 et le renforcement des politiques de sécurisation», selon l'université de Toliara.

La mise en place du dispositif « Bac Malio », puis « Bacc Malio 2.0 », après ces irrégularités constatées, a progressivement placé la prévention de la fraude au coeur de l'organisation de l'examen à Toliara. En 2026, cette politique s'est accompagnée d'une coopération renforcée avec le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), mais également d'une mobilisation en amont de l'ensemble des responsables impliqués dans le baccalauréat.

Cette université se lance comme défi de renforcer la sécurisation de cet examen. « Le futur Bacc Malio 3.0 pourrait ainsi constituer une étape supplémentaire : non seulement corriger les failles révélées en 2026, mais rendre progressivement plus difficile toute tentative de contourner, perturber ou discréditer le processus. Car sur ce terrain, céder reviendrait à remettre en cause tout le chemin déjà parcouru. »