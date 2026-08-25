Madagascar: Anonizato - La démolition de maisons imminente

25 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Julie Razakarinaivo

La mise en oeuvre du projet de viaduc à Anosizato progresse lentement. La construction et la sécurisation du chantier comprennent la mise en place de clôtures autour du pont. Le transport du matériel étant déjà en cours, la protection du chantier est indispensable. « Un pont sera construit de l'autre côté, il est donc impératif de protéger le chantier, d'où la nécessité de clôturer le pont. Plusieurs étapes doivent être respectées pour la réalisation des travaux. Tant que le pont n'est pas achevé, le pont existant ne peut être démoli. L'entreprise mène de front de nombreux travaux. Une déviation sera également mise en place pour permettre le passage des engins de chantier sous le pont », explique le technicien en charge du chantier.

Parallèlement, l'entreprise se prépare à démolir les bâtiments concernés, notamment ceux dont les propriétaires ont été indemnisés. Ces derniers disposent d'un mois après réception des fonds. Passé ce délai, l'entreprise procédera à la démolition.

« La démolition proprement dite n'interviendra qu'après la fin du mois. Il est essentiel de prendre en compte l'aspect humanitaire, mais le projet ne doit pas attendre. Les propriétaires ont été autorisés à récupérer les matériaux de construction dont ils pourraient encore avoir besoin », précise le communiqué.

Le ministère des Travaux publics suit de près le déroulement des travaux (normes et qualité). Les délais fixés pour la réalisation du projet doivent impérativement être respectés.

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