Madagascar: Retour sur scene - Nono interprétera ses plus grands succès

Roland Rakotondrainibe, alias Nono, artiste reconnu de la scène musicale locale, n'a plus joué à Madagascar depuis plusieurs années. Actuellement au pays, l'artiste prévoit deux rendez-vous avec son public : le 6 septembre à 15 h au CCESCA Antanimena et le 11 septembre à 19 h à l'Havoria Anosy. De passage au pays après cette longue absence, il se réjouit de retrouver ses fans et de leur offrir des concerts mémorables.

« Ses anciennes oeuvres seront rejouées à ces occasions, selon les préférences du public. Il y aura de légères différences entre les deux représentations. Nous avons invité de jeunes musiciens contemporains à composer la musique qui sera interprétée sur scène », explique Herilaza Randriantsoa, organisatrice du spectacle pour Event Art Culture. Les artistes et les designers mobilisés pour l'événement sont actuellement à pied d'oeuvre pour finaliser les préparatifs.

Nono a marqué plusieurs générations de la musique malgache. Parmi ses titres les plus connus figurent « Bedy foana », « Io fitiavana io ihany » et « Hoy ianao ». Il a commencé à composer vers 1972. À cette époque, la chanson « Mitomany » a notamment été inspirée par un incident survenu à un ami. Son dernier concert dans la capitale remonte à août 2015, au Centre sportif et culturel Mahamasina.