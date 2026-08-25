Madagascar: Handisport - Les meilleurs disputent le sommet régional

Les heureux sacrés à l'issue des championnats nationaux de sports paralympiques défendront les couleurs nationales à la Coupe des clubs champions de handisport de l'océan Indien (CCCHOI). La capitale malgache abritera le sommet régional dans deux mois, du 27 octobre au 2 novembre. Ce rendez-vous réunira les para-athlètes des îles voisines, entre autres la Réunion, Maurice, les Comores et la Grande Île, hôte de l'événement.

Les championnats de Madagascar se sont déroulés ce week-end sur les terrains extérieurs du stade Barea Mahamasina. L'équipe d'Atsimo-Andrefana a confirmé sa suprématie en basketball sur fauteuil roulant en s'imposant sur le fil, 33-32, face à la formation de Matsiatra- Ambony en finale samedi.

La joute nationale a vu la participation de quatorze ligues sur les quinze affiliées au Madagascar Paralympic Committee (MPC), ou la fédération nationale. Absent lors des Jeux paralympiques de Paris en 2024, «Nous ambitionnons d'aligner des athlètes aux prochains Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028», a mentionné le président de l'instance nationale, Mahasolo Morel Tsivoa. Pour obtenir la wild card, Madagascar devrait au moins participer à quelques compétitions qualificatives.