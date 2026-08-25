Madagascar: Handisport - Les meilleurs disputent le sommet régional

25 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Les heureux sacrés à l'issue des championnats nationaux de sports paralympiques défendront les couleurs nationales à la Coupe des clubs champions de handisport de l'océan Indien (CCCHOI). La capitale malgache abritera le sommet régional dans deux mois, du 27 octobre au 2 novembre. Ce rendez-vous réunira les para-athlètes des îles voisines, entre autres la Réunion, Maurice, les Comores et la Grande Île, hôte de l'événement.

Les championnats de Madagascar se sont déroulés ce week-end sur les terrains extérieurs du stade Barea Mahamasina. L'équipe d'Atsimo-Andrefana a confirmé sa suprématie en basketball sur fauteuil roulant en s'imposant sur le fil, 33-32, face à la formation de Matsiatra- Ambony en finale samedi.

La joute nationale a vu la participation de quatorze ligues sur les quinze affiliées au Madagascar Paralympic Committee (MPC), ou la fédération nationale. Absent lors des Jeux paralympiques de Paris en 2024, «Nous ambitionnons d'aligner des athlètes aux prochains Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028», a mentionné le président de l'instance nationale, Mahasolo Morel Tsivoa. Pour obtenir la wild card, Madagascar devrait au moins participer à quelques compétitions qualificatives.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.