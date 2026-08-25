Madagascar: Apprentissage - Des centaines de livres renforcent la bibliothèque de Madirokely

À l'occasion de la nouvelle rentrée scolaire, l'accès à la lecture se renforce à Madirokely. Plusieurs centaines de livres ont été offerts ce mois-ci à la bibliothèque de l'École primaire publique (EPP) du fokontany, permettant à l'établissement d'enrichir son fonds documentaire et aux élèves de disposer de davantage de ressources pour apprendre et développer leur goût de la lecture. « Cette dotation doit permettre de renforcer le fonds documentaire de l'établissement et de faciliter l'accès des élèves à la lecture », explique Rochel Randriafidy, directeur de l'école.

Cette initiative est portée par Sanna Amida, présidente de l'association Graines d'Avenir Nosy Be et marraine de l'Association des femmes et enfants handicapés de Nosy Be. Ses actions s'adressent en priorité aux enfants issus de familles défavorisées ou monoparentales, ainsi qu'aux membres des associations bénéficiaires. « J'aide les enfants dans les écoles publiques parce que je pense que chaque enfant mérite les mêmes chances de réussir, quelle que soit la situation de sa famille », souligne-t-elle.