Madagascar: Basketball 5X5 - U16 filles - Lucadro poursuit son sans-faute

La compétition nationale U16 de basketball bat son plein à Ambositra. Chez les filles, Lucadro Analamanga, club d'Ambohimanarina, confirme son excellent début de tournoi. Les jeunes basketteuses ont signé une deuxième victoire en autant de sorties en dominant nettement CRJS, sur le score de 53 à 23. Une prestation convaincante qui permet à la formation d'Analamanga de s'installer parmi les équipes à suivre dans cette catégorie.

Lucadro affiche ainsi une belle régularité depuis le début du sommet national. Avec deux succès en deux rencontres, la formation d'Ambohimanarina peut nourrir de sérieuses ambitions pour la suite de la compétition. La défense et l'efficacité offensive ont notamment permis aux représentantes d'Analamanga de prendre rapidement le contrôle de leur rencontre.

Chez les garçons, Fandrefiala remet les pendules à l'heure. Après la première défaite contre JCBA sur le score de 47-51, Fandrefiala a rectifié le tir. Le club d'Analamanga a enregistré sa deuxième victoire en trois sorties en écrasant BCF sur le score de 81 à 57. Une large victoire qui permet à Fandrefiala de se relancer dans la course et de confirmer ses prétentions dans ce championnat national.

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La phase de groupes se poursuit à Ambositra avec plusieurs formations encore en quête de régularité. Les prochaines journées permettront de préciser davantage la hiérarchie dans les deux tableaux, avec les rencontres à suivre de près, le duel entre CSCBCA d'Atsimo Andrefana contre ASSM Analamanga chez les garçons, et ABBCM d'Alaotra Mangoro contre CRJS Atsinanana.

Résultats du lundi 24 août

Filles : BCSJA 32-28 AJCA, FFPRO-BCTM 44-37 TSBB, ALSI-BC 34-23 M2BC, Lucadro 56-38 ABBCM, ASBM 34-29 Fandrasa, ASSM 64-42 JEA, NAS 33-20 Fibara, JCBA 23-49 Fandrefiala,ASCUT 76-49 V2BA, ESCO 68-17 EBAM, LCM 34-41 SEPA ABM, SEPA 16-41 Pintade.

Garçons : Fandrefiala 82-36 USA, EBF 60-52 ASM, NAS 59-46 A2BC, CRJS 52-56 Fibara, VEB 50-64 UBCM, DTNH 74-77 AST, MB2ALL 31-25 ASBM, JCB BF 53-72 NHBS, JSB 48-56 USBM.