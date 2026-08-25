Togo: Une conférence sur les partenariats public-privé

25 Août 2026
Togonews (Lomé)

Une conférence consacrée aux partenariats public-privé (PPP) se tiendra le 3 septembre à l'hôtel du 2 Février de Lomé, annonce L'Économiste.

Le Togo développe depuis plusieurs années des PPP dans divers secteurs de son économie. Le plus emblématique reste le parc industriel d'Adétikopé (PIA), véritable vitrine de cette stratégie, aux côtés des deux centrales thermiques du pays, également issues de ce type de montage.

Ce rendez-vous devrait permettre aux acteurs publics et privés d'échanger sur les opportunités offertes par ce mode de financement, de plus en plus privilégié par le gouvernement pour accélérer la réalisation de grands projets d'infrastructures, sans peser excessivement sur les finances publiques.

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