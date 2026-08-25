Congo-Kinshasa: Plus de 100 hectares de cultures et des dizaines de maisons détruits par un incendie à Kasongo

Un incendie de brousse a ravagé plus de 100 hectares de plantations et détruit de nombreuses habitations dans le secteur de Basonge 1, territoire de Kasongo, au Maniema. Le sinistre, survenu il y a une semaine, a particulièrement touché le village de Mweho, situé à 35 kilomètres de Benya Samba.

L'alerte a été lancée lundi 24 août 2026 par l'administrateur du territoire de Kasongo, Nasibu Omari Mwanakasongo, qui indique que Mweho a été entièrement détruit par les flammes.

Des familles sans abri

L'autorité locale précise que les dégâts sont importants. Des champs, des habitations et du bétail ont été détruits par le feu, laissant plusieurs familles sans logement et privées de leurs moyens de subsistance.

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Les sinistrés passent désormais leurs nuits à l'extérieur, exposés aux conditions climatiques difficiles, avec de fortes chaleurs durant la journée et un froid intense pendant la nuit, dans un contexte marqué par la sécheresse.

Face à l'ampleur des pertes, les autorités locales estiment que les capacités de prise en charge sur place sont insuffisantes. L'administrateur de Kasongo appelle les autorités provinciales, les personnes de bonne volonté et les organisations humanitaires à intervenir rapidement.

Une aide d'urgence est nécessaire

« Je monte au créneau pour informer de cet incident majeur. Des biens de valeur et du bétail ont été détruits par les flammes. La situation est alarmante. Je lance cet appel aux autorités provinciales, au gouverneur de province, au président de l'assemblée provinciale, aux personnes de bonne volonté et aux organisations humanitaires : une aide d'urgence est nécessaire. » a notamment plaidé Nasibu Omari Mwanakasongo.

L'administrateur du territoire sollicite une intervention matérielle et financière immédiate afin de fournir des abris provisoires, des vivres et une assistance de première nécessité aux sinistrés.