Congo-Kinshasa: Une cinquantaine d'acteurs formés pour mieux lutter contre les abus en prison à Boma

Une cinquantaine d'agents pénitentiaires et de défenseurs des droits humains ont participé, samedi 22 août à Boma, au Kongo-Central, à un atelier consacré à la protection des droits des personnes détenues. Organisée par l'ONG Avocats des droits de l'homme (ADH), avec l'appui l'organisation internationale Diakonia, cette formation vise à améliorer les pratiques de détention et à prévenir les violations des droits humains en milieu carcéral, selon les organisateurs.

Cette initiative intervient alors que les établissements pénitentiaires de Boma font face à plusieurs difficultés, notamment l'insalubrité, le manque d'éclairage, la précarité des infrastructures et l'accès limité aux soins médicaux.

Un agent de santé qui a participé à cette formation, a notamment appelé les autorités à agir face à la dégradation des conditions dans la prison de Boma.

« Les installations hygiéniques sont en très mauvais état, il n'y a pas de lumière dans les cellules », a-t-il alerté, plaidant également pour la construction d'une nouvelle prison et la présence régulière de laborantins, d'infirmiers et de médecins.

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La responsabilité de toute la chaîne pénitentiaire

La formation a également porté sur les responsabilités des différents acteurs intervenant dans la prise en charge des détenus.

Pour Gabriel Makiesse, coordinateur de la Fédération congolaise des droits de l'homme et de développement (FCDHD), l'objectif était de permettre à chaque partie prenante de mieux comprendre son rôle dans la protection des personnes privées de liberté.

« L'objectif principal de cette formation était de permettre à chaque partie prenante de comprendre le rôle qu'elle doit jouer dans la protection des droits de toute personne détenue placée sous sa garde », a-t-il expliqué.

À travers ce programme, l'ONG ADH rappelle aux gestionnaires des établissements pénitentiaires que la privation de liberté ne prive en aucun cas le détenu de ses droits fondamentaux ni du droit au respect de sa dignité humaine.