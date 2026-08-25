Congo-Kinshasa: Des jeunes de Beni réitèrent leur soutien à la riposte contre Ebola

Des jeunes de Beni (Nord-Kivu) s'engagent pour réduire les actes de violence et la résistance auxquels sont confrontées les équipes de la riposte contre Ebola.

Des représentants du mouvement citoyen, des groupes de pression, de la fédération des scouts, des cyclistes et d'autres couches de la population veulent sensibiliser la communauté et renforcer la collaboration avec les équipes engagées sur le terrain. Cet engagement intervient après une rencontre organisée le week-end dernier à Beni.

Les jeunes estiment que la lutte contre Ebola nécessite l'implication de toute la communauté :

« Nous avons le devoir de protéger notre santé. Tout le monde a droit à la vie. Si on ne se protège pas contre la maladie à virus Ebola, nous risquons de mourir. C'est pour montrer à la jeunesse que la maladie existe. Et c'est à tout le monde, tout un chacun, de prendre conscience pour mettre fin à cette maladie. »

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Ces jeunes veulent aussi lutter contre les fausses informations qui circulent autour de la maladie. Le vice-président du Conseil urbain de la jeunesse de Beni, Paulin Livimbi, fait état de la « mise en place d'une équipe task-force », dans laquelle les jeunes s'organisent pour donner leurs engagements à soutenir la riposte contre Ebola.

Une mobilisation dont les résultats devront être évalués dans les prochaines semaines, selon Philemon Kambale, président de Risques et Engagements communautaires.

« Nous pensons que ces engagements ramèneront les fruits. Après un moment, un mois, nous devons évaluer, voir l'apport de ces engagements », affirme-t-il.

La maladie à virus Ebola reste un défi à relever au Nord-Kivu. Elle a déjà fait plus de mille morts dans cinq provinces de la RDC, depuis sa déclaration officielle en mai dernier.