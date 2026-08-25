Congo-Brazzaville: Consécration - Le RJCPEC honore le chef spirituel et le bâtisseur du kimbanguisme

Le Réseau des journalistes et communicateurs congolais pour la promotion et l'émulation du citoyen (RJCPEC) a choisi l'Église kimbanguiste pour sa plus récente cérémonie de reconnaissance. Deux distinctions honorifiques y ont récompensé un même engagement porté à deux échelles différentes.

Le 24 août, au Centre d'accueil et administratif de l'Église kimbanguiste, au Plateau des 15 ans, dans le quatrième arrondissement de Brazzaville, le RJCPEC a décerné une distinction honorifique à Sa Divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel légal de l'Église depuis le 26 août 2001, et à Brice Voltaire Etou-Obami, président délégué du Collège exécutif national de l'Église kimbanguiste en République du Congo.

Le RJCPEC est une association culturelle reconnue d'utilité publique. Fondée il y a près de vingt ans par Rostand Sametone Ondendé Ndassia, qui la préside toujours, elle s'est fixé une règle simple, récompenser les cadres méritants de leur vivant plutôt qu'après leur mort. C'est dans cet esprit que le réseau a réuni, le 24 août, deux figures d'une même famille spirituelle, l'une à sa direction suprême depuis Nkamba, en République démocratique du Congo (RDC), l'autre à la tête de l'Église en République du Congo.

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Prenant la parole au nom du réseau, le président Sametone Ondendé a détaillé les motifs de cette double reconnaissance. Pour Sa Divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, le RJCPEC a surtout retenu un trait de caractère, la sobriété. Le réseau a salué un leadership éloigné du train de vie fastueux parfois associé à certains responsables religieux et tourné vers le service de la communauté.

Il a rappelé les grands chantiers menés depuis son accession à la tête de l'Église en 2001 en commençant par le renouveau de Nkamba, coeur spirituel du Kimbanguisme en RDC, marqué par la construction d'un aéroport, l'ouverture de trois centres hospitaliers et la création du musée Papa Simon-Kimbangu. Il a aussi cité la poursuite d'oeuvres menées en RDC, à Loutendele, aux Plateaux Batékés, à Kikewa et à Ngobana.

Le réseau a enfin souligné la dimension économique de cet engagement, à travers les initiatives agricoles du centre de Kounzoulou, doté d'un tracteur, d'une unité de transformation d'aliments pour bétail et d'un bateau de pêche, ainsi que le rayonnement international assuré par la Ratelki.

Pour Brice Voltaire Etou-Obami, il a cité l'ensemble des actions menées en faveur de la modernisation et du rayonnement de l'Église kimbanguiste. Il a notamment évoqué le centre agroalimentaire de Kounzoulou, dans le district de Ngabé, département du Djoué-Léfini, la réhabilitation de l'église des Plateaux après plusieurs années d'interruption des travaux, l'achèvement de la construction de l'église de Ngambio à Mfilou, après près de quinze ans de suspension, ainsi que l'inauguration de l'hôpital de Kinshasa-Boubou et la diffusion de la Ratelki, la Radiotélévision kimbanguiste, sur le bouquet Canal+. Autant de réalisations qui, selon le réseau, traduisent une vision fondée sur la modernisation, l'autonomisation et la participation des communautés religieuses au développement du pays.

Etou-Obami reçoit, en son nom et au nom du chef spirituel

En l'absence de Sa Divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, retenu à Nkamba, c'est Brice Voltaire Etou-Obami, à la tête de l'Église en République du Congo, qui a réceptionné les deux distinctions, la sienne et celle destinée au chef spirituel, au nom duquel il a transmis un message de gratitude à l'assistance.

« Cette distinction ne récompense pas un homme, elle récompense un travail collectif, celui de toute une Église qui avance dans l'unité et le service », a-t-il déclaré, visiblement ému, avant de remercier le RJCPEC et l'ensemble des journalistes et communicateurs présents. Il a invité les fidèles et sympathisants venus nombreux à poursuivre, dans l'unité, les oeuvres engagées par l'Église, rappelant que la distinction du jour venait couronner un travail de longue haleine plutôt que clore un parcours.

Cette double distinction s'inscrit dans un contexte particulier pour l'Église kimbanguiste, qui figure parmi les sept Églises conventionnées reconnues par l'État congolais. Pour le RJCPEC, elle vient consolider la crédibilité d'une institution religieuse de plus en plus présente dans les dynamiques sociales et économiques du pays. Elle confirme surtout une méthode que le réseau revendique depuis bientôt deux décennies, mettre en lumière, du vivant des intéressés, ceux dont l'action mérite d'être connue du plus grand nombre.