Congo-Brazzaville: Tournoi de gala de handball - Renaissance surprend la DGSP

La 18e journée des matches de gala organisés par la Dynamique Le Réveil du handball congolais s'est disputée le 23 août à Brazzaville, notamment au Square de Gaulle, à Bacongo.

Le match opposant chez les seniors dames l'équipe de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) à Renaissance a tenu le public en haleine. Cette rencontre a été riche en suspense et en rebondissements .

En première période, les Amazones de la DGSP menaient logiquement au score et prenaient une avance de six buts comme en témoigne le score, 15 à 9.

Le scénario change complètement au retour des vestiaires. Les deux équipes se donnent coup pour coup mais dans le dernier quart d'heure, Renaissance a fait preuve d'efficacité et a refait progressivement son retard, prenant le dessus sur la DGSP, 25 à 23. Elle a ainsi créé la sensation de cette 18e journée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans l'autre rencontre des dames, Grain de sel s'est imposé face à Interclub, 42-27.

Chez les seniors messieurs, par contre, le CFJSO a laminé Académie, 62- 13. ASOC a dominé la Tsongolaise sur le score de 36 à 27 puis BMC a pulvérisé Interclub, 32 - 13. Dans la catégorie juniors, la DGSP a pris le dessus sur CFJSO, 20 - 15.

Comme à l'accoutumée, la Dynamique Le Réveil du handball congolais a également étendu ses activités à d'autres localités du pays. Les rencontres se sont disputées à Pointe-Noire, pour le compte de la 15e journée.

A Pointe-Noire, l'Interclub s'est incliné sur le fil chez les messieurs devant Patronage (27-28). L'AS Cheminots a battu sur le fil également Pélérin, 26-25, et NHA Sport s'est incliné 18-24 face à Munisport.

Chez les dames, l'As Cheminots a eu raison de Tié-Tié sport, 29-26, et Banko sport l'a emporté sur Pélérin, 35-26.