Congo-Brazzaville: Tournoi de gala de handball - Renaissance surprend la DGSP

25 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par James Golden Eloué

La 18e journée des matches de gala organisés par la Dynamique Le Réveil du handball congolais s'est disputée le 23 août à Brazzaville, notamment au Square de Gaulle, à Bacongo.

Le match opposant chez les seniors dames l'équipe de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) à Renaissance a tenu le public en haleine. Cette rencontre a été riche en suspense et en rebondissements .

En première période, les Amazones de la DGSP menaient logiquement au score et prenaient une avance de six buts comme en témoigne le score, 15 à 9.

Le scénario change complètement au retour des vestiaires. Les deux équipes se donnent coup pour coup mais dans le dernier quart d'heure, Renaissance a fait preuve d'efficacité et a refait progressivement son retard, prenant le dessus sur la DGSP, 25 à 23. Elle a ainsi créé la sensation de cette 18e journée.

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Dans l'autre rencontre des dames, Grain de sel s'est imposé face à Interclub, 42-27.

Chez les seniors messieurs, par contre, le CFJSO a laminé Académie, 62- 13. ASOC a dominé la Tsongolaise sur le score de 36 à 27 puis BMC a pulvérisé Interclub, 32 - 13. Dans la catégorie juniors, la DGSP a pris le dessus sur CFJSO, 20 - 15.

Comme à l'accoutumée, la Dynamique Le Réveil du handball congolais a également étendu ses activités à d'autres localités du pays. Les rencontres se sont disputées à Pointe-Noire, pour le compte de la 15e journée.

A Pointe-Noire, l'Interclub s'est incliné sur le fil chez les messieurs devant Patronage (27-28). L'AS Cheminots a battu sur le fil également Pélérin, 26-25, et NHA Sport s'est incliné 18-24 face à Munisport.

Chez les dames, l'As Cheminots a eu raison de Tié-Tié sport, 29-26, et Banko sport l'a emporté sur Pélérin, 35-26.

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