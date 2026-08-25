Congo-Brazzaville: Conseil supérieur islamique du pays - Le nouveau bureau exécutif de Pointe-Noire/Kouilou mis en place

Les travaux de la troisième assemblée générale ordinaire élective du bureau exécutif interdépartemental Pointe-Noire /Kouilou du Conseil supérieur islamique du Congo se sont déroulés, du 13 au 25 août, à la grande mosquée de la ville, sous les auspices du président national de ce Conseil, Cheik Youssouf Eddy Serge Ngolo.

Brice Abdoul Karim Olo, élu le 23 août président du bureau exécutif interdépartemental de Pointe-Noire/Kouilou, a été intronisé le jour d'après devant les imams et la communauté musulmane ponténégrine.

Très content et conscient des responsabilités qui l'attendent, il compte sur l'apport de tout le monde pour réussir sa mission. « J'ai un sentiment de responsabilité devant cette charge qui nous a été confiée par nos pères car, derrière elle, il y a des attentes. Donc, nous sommes préoccupés à tout mettre en oeuvre durant notre mandat, afin d'apporter des réponses, grâce à Dieu, aux multiples attentes de cette communauté. Pour ce faire, nous comptons sur les apports de tous», a-t-il dit.

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Brice Abdoul Karim Olo a également remercié le bureau national pour sa disponibilité à se mettre au service de cette communauté. « Nous allons copier l'exemple du bureau national et chercher à trouver les solutions aux problèmes des musulmans », a-t-il promis.

De son côté, satisfait de la mission accomplie, le président national du Conseil supérieur islamique du Congo récemment élu à la 6e assemblée a indiqué que ces assises ont été organisées conformément au respect du cahier des charges. « Nous avions fixé pour objectif un cahier de charges dont la première étape était de passer en revue toutes nos représentations dans les quinze départements du Congo. Nous avons estimé que pour faire un bon travail, il faut se connecter à l'ensemble des départements. C'est dans cette nécessité de mieux faire que nous avons fait ce déplacement avec les imams qui sont les responsables religieux pour la restructuration des instances dirigeantes en commençant par Pointe-Noire et Kouilou », a expliqué Cheik Youssouf Eddy Serge Ngolo.

« Nous avons fait fusion des deux départements, parce que le nombre des mosquées rivalise celui de Brazzaville. C'est dans cette logique et avec l'ensemble des musulmans de Pointe-Noire, par le truchement des imams, que leur choix a été porté sur notre frère, Brice Abdoulaye Karim Olo », a poursuivi le président national, concluant que ce nouveau bureau fraîchement élu regorge plusieurs intelligences, à savoir les technocrates, les imams, les théologiens. « Je me réjouis parce que vous allez trouver dans ce bureau toutes les nationalités, c'est ce qui fait la beauté de l'islam », s'est-il convaincu.

La passation de service entre le président élu et le sortant a eu lieu le 25 août. Le président sortant devient naturellement le 1er vice-président chargé à l'organisation, a dit le président national du Conseil supérieur islamique du Congo. Par ailleurs, l'équipe élue à Pointe-Noire et au Kouilou sera présentée aux autorités départementales après la céremonie de passation de témoin.

S'adressant aux membres élus, Cheik Youssouf Eddy Serge Ngolo les a appelés au respect des consignes, à la crainte de Dieu, et que chacun sache qu'il lui rendra compte au dernier jour. « Conservez la paix qui existe entre les musulmans. Que ceux qui avaient quelques différends essayent de les oublier, parce que notre principe, c'est pardonner et aller de l'avant pour l'intérêt des musulmans », a-t-il conseillé.

Après Pointe-Noire / Kouilou, le bureau national poursuivra sa mission dans les départements du Niari et de la Bouenza. Le département de la Sangha sera au programme le 13 septembre. « Nous allons tout mettre en oeuvre pour qu'avant la fin du mois d'octobre, tous les quinze départements soient connectés à notre cahier des charges », s'est engagé le bureau national.