Congo-Brazzaville: Championnats nationaux de MMA - L'association congolaise gagne son premier pari

L'Association congolaise des arts martiaux mixtes (MMA) a organisé, le 22 août au gymnase Nicole-Oba, ses tout-premiers championnats nationaux, au terme desquels Brazzaville a fait respecter la logique.

Les athlètes de la ville capitale ont remporté quatre médailles d'or et quatre d'argent devant ceux de Pointe-Noire ( deux médailles d'or et deux d'argent) suivi du Djoué- Léfini ( deux médailles d'argent) et du Pool (deux médailles d'argent). Pour un début, la compétition a regroupé une vingtaine d'athlètes qui ont été couplés aux championnats nationaux de kick-boxing et disciplines associées.

« Les arts martiaux sont issus du kick-boxing. Nous avons voulu faire ensemble avec cette discipline pour bénéficier de son expérience », a expliqué Césaire Balthazar Obambi, vice- président de l'association et président du comité de Brazzaville. Il a jugé le niveau des combats satisfaisant et rêve déjà grand.

« On avait commencé à représenter le pays au niveau international. En avril, nous étions en Angola. Nous sommes allés juste avec deux athlètes. L'un d'eux, Dimi Oba, était vice-champion et a ramené la médaille d'argent au pays », a-t-il commenté.

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En rappel, les athlètes congolais ont manqué de participer à une compétition à Abu Dhabi pour des raisons de finances. Malgré cette absence, ils affûtent leurs armes pour les prochains championnats d'Afrique qui se tiendront en Angola.

Au niveau national, le MMA compte mobiliser davantage d'athlètes pour les futures compétitions. « Nous organisons d'autres formations pour que les jeunes se présentent. Nous avons un ancien champion d'Afrique de boxe, Hurçus Samba. C'est une preuve que les athlètes seront bien encadrés », a-t-il expliqué. « Nous appelons aussi aux sponsors et les gens qui peuvent nous aider. La discipline a un bel avenir. Nous voulons encore aller plus loin au- delà de ce que nous avons realisé en Angola. Nous voulons que dans d'autres pays, nous arrivons aussi à nous affirmer », a conclu Césaire Balthazar Obambi.