Congo-Kinshasa: Les communautés d'Idjwi exigent d'être associées à l'exploitation du gaz méthane sur le lac Kivu

Les riverains du bloc gazier « Idjwi », au Sud-Kivu, réclament une participation citoyenne effective à toutes les étapes du projet d'exploitation du gaz méthane du lac Kivu.

Réunies à Bugarula (territoire d'Idjwi), les communautés locales ont élaboré un cahier des charges transmis ce samedi 22 août au ministère des Hydrocarbures, sous l'encadrement de l'ONG Appui aux Initiatives Communautaires pour l'Environnement Durable (AICED).

Formation aux procédures légales

Organisée de vendredi à samedi dans la chefferie de Ntambuka, cette session d'information visait à former les habitants aux procédures légales et aux mécanismes de consultation préalable. L'ONG AICED a outillé les riverains sur les dispositions du code des hydrocarbures réglementant l'exploitation des ressources naturelles. Les participants ont formalisé leurs attentes dans un document visant à contraindre tout futur opérateur à respecter les impacts sociaux et environnementaux sur l'île.

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Selon le secrétaire exécutif de l'AICED, Faustin Nyebone, cette démarche permet aux communautés de négocier en position de force face aux investisseurs :

« Nous avons renforcé les capacités des communautés sur l'importance d'élaborer et de présenter un cahier des charges à toute entreprise susceptible de venir exploiter le gaz méthane dans leur milieu. »

Appropriation par les riverains

L'initiative suscite la satisfaction des habitants de l'île d'Idjwi, qui entendent jouer un rôle actif lors du déploiement des infrastructures industrielles sur le lac :

« Je suis désormais mieux informée sur les enjeux de cette ressource. Ce que nous demandons aux futures entreprises exploitantes, c'est d'intégrer les communautés locales et de les consulter à chaque étape du projet. »

L'État congolais a délimité quatre blocs gaziers sur le lac Kivu en 2022. Attributaire du bloc Idjwi, la société américaine Symbion Power avait annoncé en juillet 2025 le lancement prochain de ses activités d'exploration dans cette zone.