Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire à Beni - Les écoles renforcent la prévention contre Ebola, mais manquent de matériel

À quelques jours de la rentrée scolaire, les établissements de Beni, au Nord-Kivu, se préparent à accueillir les élèves dans un contexte marqué par la maladie à virus Ebola. Certaines écoles ont déjà installé des dispositifs de prévention, mais le matériel reste insuffisant dans plusieurs établissements.

Les reporters de Radio Okapi qui ont fait la ronde dans la ville ce mardi 15 août, ont constaté que dans certaines écoles, des kits de lavage des mains ont été placés à l'entrée des établissements. Le contrôle de la température des élèves fait également partie des mesures prévues avant l'accès aux salles de classe.

« Nous avons des kits comme les lave-mains. L'élève se lave d'abord, nous allons aussi chaque fois vérifier la température juste à l'entrée », a expliqué un responsable d'école.

Des équipements encore insuffisants

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Toutes les écoles ne disposent toutefois pas du matériel nécessaire. À l'EPA/Beni, par exemple, seuls 5 lave-mains sont disponibles pour 14 classes, selon un responsable de l'établissement.

Cette insuffisance inquiète certains parents, notamment dans les écoles où les effectifs sont importants. L'un d'eux estime que des classes de plus de 30 élèves pourraient favoriser la propagation de la maladie si les mesures de prévention ne sont pas correctement appliquées.

Face à ces besoins, les responsables éducatifs sollicitent l'appui des organisations humanitaires. Robert Kambale, chef de la sous-division de l'Éducation à Beni, appelle notamment les ONG à renforcer leur soutien aux écoles.

« Nous lançons l'appel aux ONG de nous venir aussi en aide pour épargner les enfants de cette maladie d'Ebola », plaide-t-il.