Congo-Kinshasa: Un mort et des passagers enlevés lors d'attaques nocturnes à Rutshuru

Une personne a été tuée et plusieurs passagers ont été enlevés lors d'attaques menées dans la nuit du dimanche au lundi 24 août 2026 dans plusieurs localités des groupements Kisigari et Binza, dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu), affirment les sources locales.

Les attaques, attribuées à des hommes armés non identifiés, ont provoqué une vive inquiétude au sein de la population.

À Katale, un village situé près de Rumangabo sur l'axe routier Goma-Rutshuru, soulignent des sources concordantes, un véhicule en provenance de Rutshuru et se dirigeant vers Goma est tombé dans une embuscade.

Selon des témoins, le chauffeur a été atteint par balle lors des tirs et a succombé à ses blessures sur place. Les assaillants ont ensuite emmené plusieurs passagers vers une destination inconnue. Le nombre exact de personnes enlevées n'a pas encore été établi.

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Des échanges de tirs à Binza

Dans le groupement de Binza, des tirs d'armes légères et lourdes ont également été entendus dans les villages de Nkwenda et Kinyandoni.

Selon des sources locales, des hommes armés ont attaqué des positions de l'AFC/M23. Après plusieurs échanges de tirs, les assaillants se seraient retirés vers la brousse.

Aucun bilan officiel n'a été communiqué concernant ces affrontements.