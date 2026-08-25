Congo-Kinshasa: 756 cas de choléra et 27 décès enregistrés depuis juin à Popokabaka

25 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La zone de santé de Popokabaka, dans la province du Kwango, fait face à une recrudescence du choléra. Entre le 1er juin et le 24 août 2026, les services épidémiologiques de Médecins sans frontières (MSF) ont enregistré 756 cas et 27 décès. Ces chiffres ont été rendus publics lundi 24 août.

Face à la progression de la maladie, un Centre de traitement du choléra (CTC) a été aménagé à l'Hôpital général de référence de Popokabaka afin d'accueillir les patients et d'assurer leur prise en charge.

MSF rapporte également que quatre autres unités de traitement ont également été installées dans des structures sanitaires périphériques. Elles doivent permettre de rapprocher les soins des communautés touchées et d'assurer le relais avec le centre principal.

MSF aux côtés des équipes locales

Les équipes de MSF travaillent avec le personnel de santé local dans la réponse à l'épidémie. Elles assurent notamment l'approvisionnement en soins, la prise en charge des patients et l'appui aux équipes engagées dans la riposte.

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