Congo-Kinshasa: Sept corps repêchés après la chute d'un minibus dans les eaux d'une mine abandonnée à Kakanda

Sept corps ont été repêchés dans les eaux de l'ancienne mine de Kabamba Nkola, abandonnée par l'entreprise Boss Mining, dans l'agglomération de Kakanda, au Lualaba. Six dépouilles ont été sorties de l'eau lundi 24 août, après celle du chef coutumier Kuvumbi, repêchée la veille, dimanche 23 août, indiquent des sources locales.

Les corps ont été récupérés à l'aide d'un engin, en même temps que le minibus dans lequel ils se trouvaient. Les dépouilles étaient déjà dans un état avancé de décomposition après avoir passé au moins cinq jours sous l'eau.

L'ONG Action pour le développement intégral et durable (ADID) raconte que le minibus était tombé dans les eaux de la mine mercredi dernier, alors qu'il transportait une délégation de chefs coutumiers. Cette délégation se rendait sur un site minier pour y effectuer des cérémonies coutumières, en vue de permettre aux creuseurs artisanaux d'exploiter le site.

D'après un témoignage recueilli par l'organisation, le chauffeur aurait perdu le contrôle du véhicule alors qu'il se trouvait dans une descente. Le minibus aurait alors été projeté dans les eaux de l'ancienne mine.

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Trois rescapés

L'accident a fait sept morts, dont deux chefs coutumiers, et trois rescapés. Les opérations de recherche ont permis de localiser le véhicule avant de procéder au repêchage des victimes.

L'opération de récupération des corps s'est déroulée lundi devant une foule de curieux, selon les informations confirmées par le délégué de l'agglomération de Kakanda.