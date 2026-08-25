Cote d'Ivoire: Bouaflé/CMU - La CNAM appelle à la mobilisation collective pour faire progresser le dispositif

Une journée de sensibilisation à la Couverture maladie universelle (Cmu) s'est tenue à Bouaflé, le samedi 22 août 2026. À cette occasion, Dr Oumar Coulibaly, représentant le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam), Bamba Karim, a adressé un message aux populations.

Au-delà des statistiques, Dr Oumar Coulibaly a insisté sur la nécessité d'une mobilisation collective pour faire progresser le dispositif. Les journées de sensibilisation constituent, selon lui, un moyen de rencontrer les populations, de répondre à leurs interrogations et de les accompagner dans l'utilisation effective de leurs droits.

C'est d'ailleurs ce que de nombreuses personnes ont compris à Bouaflé, en se rendant en grand nombre sur la place « Tchin-Tchin » pour obtenir des réponses claires sur le fonctionnement de la Cmu. Le représentant du directeur général de la Cnam a saisi cette opportunité pour leur expliquer le panier de soins ainsi que les avantages liés à l'adhésion.

Pendant que certains suivaient les explications du Dr Oumar Coulibaly, d'autres, en revanche, se sont attroupés autour du camion de la Cnam pour s'enrôler ou récupérer leur carte d'assurance.

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Les habitants de Bouaflé ont été encouragés par le maire, Yao Étienne, à profiter de ce dispositif de la Cnam. Yao Étienne a surtout rappelé que la cotisation mensuelle est fixée à 1 000 Fcfa et a invité les assurés à rester à jour dans le paiement de leurs cotisations.

Cet appel a également été relayé par le directeur de la Santé de Bouaflé, Konan Kouassi Laurent. Il a notamment dénoncé le fait que certains détenteurs de cartes ne s'acquittent pas régulièrement de leurs cotisations.

À l'occasion de cette journée de sensibilisation, 242 personnes ont bénéficié d'un dépistage gratuit. Parmi celles-ci, 204 présentaient des résultats normaux, tandis que 27 cas d'hypertension artérielle et 11 cas de diabète ont été enregistrés. Les personnes présentant des anomalies ont reçu des médicaments. Des recommandations de suivi ont également été formulées à l'endroit des personnes concernées.

S'agissant des statistiques, Dr Oumar Coulibaly a mis en avant les résultats obtenus par la Cmu. À la date du 17 août 2026, selon lui, 26 120 152 personnes avaient été enrôlées sur l'ensemble du territoire national. Le bilan faisait également état de 1 553 045 assurés traités et de 7 091 781 actes délivrés, dont 2 825 078 ordonnances.