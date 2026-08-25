Cote d'Ivoire: Santé des architectes - La mutuelle organise la 2e édition de son bilan annuel à Cocody

25 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Emeline P. Amangoua

La Mutuelle des architectes de Côte d'Ivoire a organisé la 2e édition de son bilan annuel de santé, le 13 août 2026, au siège de l'Ordre, situé à Cocody. Cette initiative vise à assurer la prise en charge préventive et le suivi médical régulier des professionnels du secteur.

Lors de cet événement, le président du conseil d'administration de la mutuelle, Richmond Karamoko Djima, a rappelé l'importance d'un suivi médical rigoureux : « Pour nous, il faut faire un bilan de santé chaque année. »

Satisfait du bilan de cette journée, il a salué la forte mobilisation enregistrée : « Il y a de l'engouement comme à chaque édition. Je suis heureux, car le public cible répond présent et se trouve aujourd'hui sensibilisé à son état de santé. »

Il a également précisé que le programme de dépistage comprenait au total 13 examens médicaux.

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L'initiative a été chaleureusement accueillie par les participants. Stéphanie Sossa, architecte, a souligné la portée sociale du projet, estimant que cette activité arrive à point nommé : « La mutuelle se préoccupe aussi bien des jeunes que des anciens, ce qui favorise la cohésion au sein de la communauté. »

De son côté, Tano Georges, technicien biologiste, a apprécié l'organisation et rappelé la nécessité de la prévention individuelle : « L'accueil est très chaleureux et ce bilan est essentiel pour son suivi personnel. Il faut impérativement faire son bilan de santé. »

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