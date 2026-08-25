Cote d'Ivoire: Didiévi - L'association M'Bali invite ses membres à être des relais de proximité

À l'occasion d'une conférence organisée dans la commune de Cocody, à Abidjan, Koffi Didier Innocent, président de l'association M'Bali de Didiévi, a invité les membres de son entité à être des relais auprès des populations locales. Objectif : accompagner la réalisation des projets.

Ces bénévoles de l'association doivent également, selon lui, faciliter l'adhésion massive des populations aux initiatives entreprises. Pour le président, cette orientation s'inscrit dans la continuité des actions sociales et communautaires déjà conduites par l'association dans le département. Koffi Didier Innocent cite particulièrement des actions menées en faveur de l'autonomisation des femmes, de l'éducation et de la sécurité routière.

C'est notamment le cas de plusieurs coopératives de productrices d'attiéké ayant bénéficié de machines à presser la pâte de manioc. Ces équipements leur ont été remis à l'occasion de la fête des Mères, organisée le 31 mai à Didiévi. La remise de ces équipements vise à alléger les conditions de travail des membres, à améliorer leur productivité et à renforcer l'autonomie économique des bénéficiaires.

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Dans le domaine de la sécurité routière, l'association M'Bali a, en outre, offert des équipements de protection, notamment des casques, à des conducteurs de taxis-motos partenaires. Il s'agit de renforcer la sensibilisation aux risques liés à l'imprudence et d'encourager le respect des règles de sécurité.

Lors des épreuves du Cepe, du Bepc et du baccalauréat 2026, des repas chauds et de l'eau fraîche ont été distribués aux candidats dans plusieurs centres de composition.

La rencontre avait pour objectif de mieux outiller les bénévoles et de préciser leurs responsabilités auprès des populations bénéficiaires des différents projets. Une présentation sur les missions futures des bénévoles a ensuite permis de préciser leur rôle sur le terrain.

Les participants ont également pu visionner un film retraçant la création de M'Bali ainsi que les principales actions menées au profit des communautés.