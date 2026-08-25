Cote d'Ivoire: Maoulid 2026 - Le COSIM place la fraternité et la solidarité au coeur de la célébration

À la Grande Mosquée de la Riviera Golf, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (COSIM) a célébré la naissance du Prophète Muhammad (Paix et Salut sur Lui) autour d'un message de paix, de solidarité et de responsabilité collective.

La communauté musulmane de Côte d'Ivoire s'est retrouvée, dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 août 2026, à la Grande Mosquée de la Riviera Golf, à Cocody, pour commémorer la naissance du Prophète Muhammad (Paix et Salut sur Lui), correspondant aux 11 et 12 Rabioul Awwal 1448 H. Organisée par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (COSIM), cette célébration officielle a été placée sous le signe de la fraternité et de la solidarité.

La Zakat, levier de cohésion sociale

Le thème de cette édition, « La célébration du Mawlid, une opportunité de renforcement de la fraternité et de la solidarité », a constitué le fil conducteur de la conférence animée par l'Imam Mamadou Sanogo, aumônier adjoint de la communauté musulmane de la Police nationale et membre du département Communication du Bureau exécutif national du COSIM.

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Dans son exposé, l'imam a souligné la place essentielle de la fraternité et de la solidarité dans la construction d'une société plus équilibrée. Il a particulièrement insisté sur la Zakat, présentée comme un mécanisme permettant de renforcer les liens sociaux, de soutenir les personnes vulnérables et de contribuer au développement humain.

À travers cette réflexion, le conférencier a également proposé des pistes de solutions face aux défis contemporains, invitant les fidèles à faire des enseignements du Prophète un véritable guide pour leurs actions quotidiennes.

Le COSIM interpelle sur les urgences sociales et environnementales

La célébration a également été l'occasion pour le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, de lancer un appel à la solidarité en faveur des enfants souffrant de maladies cardiaques et pris en charge à l'Institut de Cardiologie d'Abidjan.

Le guide religieux a, par ailleurs, attiré l'attention sur la nécessité de préserver les terres ivoiriennes. Il a appelé les autorités et les populations à conjuguer leurs efforts pour lutter efficacement contre l'orpaillage illégal, phénomène qui constitue une menace pour l'environnement et les ressources naturelles.

Des prières pour la paix en Côte d'Ivoire

La cérémonie a enregistré la présence de hautes personnalités, notamment le vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, représentant le chef de l'État, ainsi que plusieurs membres du gouvernement et des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire.

La nuit commémorative a été rythmée par la lecture intégrale du Noble Coran, des invocations et des prières en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de la prospérité de la Côte d'Ivoire. Une photo de famille est venue clore cette célébration, qui aura ainsi rappelé que la commémoration du Maoulid peut également constituer un temps de réflexion et d'engagement au service de la communauté et de la nation.