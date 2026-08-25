Cote d'Ivoire: MaoulId 2026 - A Gbon, un vibrant appel à la fraternité et à la paix

Dans la nuit du 24 au 25 août 2026, la célébration du Maoulid a été l'occasion de renouveler la foi et de prier pour la paix, la solidarité et la cohésion en Côte d'Ivoire.

La commémoration de la naissance du Prophète de l'Islam a été célébrée avec ferveur, dans la nuit du 24 au 25 août 2026, à Gbon, dans la région de la Bagoué.

À cette occasion, les fidèles musulmans ont vécu un moment privilégié de prière, de recueillement et de renouvellement de leur foi en Dieu Tout-Puissant.

Aux côtés de ses parents de Gbon, la présidente du Sénat, Mme Kandia Camara, a pris part à cette nuit spirituelle placée sous le signe de la dévotion et de la communion fraternelle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une occasion de réaffirmer l'importance des enseignements du Prophète Muhammad (Paix et Salut sur Lui), notamment ceux relatifs à la fraternité, à la solidarité et au vivre-ensemble.

Des prières pour la Côte d'Ivoire

Au terme de cette célébration, un hommage particulier a été rendu aux guides religieux pour leurs prières et leurs bénédictions en faveur de la Côte d'Ivoire. Ces prières ont porté sur la paix et la prospérité du pays, mais également sur le président de la République, Alassane Ouattara, et l'ensemble des Ivoiriens.

« Puisse Dieu Tout-Puissant exaucer nos prières et continuer de nous accorder Sa grâce », a souhaité le célébrant, exprimant ainsi l'espoir de voir la Côte d'Ivoire continuer à bénéficier de la protection divine.

Cette célébration du Maouloud a également été l'occasion de rappeler la nécessité de préserver les acquis en matière de cohésion sociale. Dans un contexte où le vivre-ensemble demeure un enjeu majeur, l'appel lancé est celui d'une mobilisation collective autour des valeurs qui favorisent l'unité et la paix.

Une Côte d'Ivoire unie et solidaire

À Gbon, la célébration a ainsi pris une dimension qui dépasse le seul cadre religieux. Elle s'est voulue un moment de communion et d'espérance pour l'ensemble de la nation.

Le souhait formulé est que la Côte d'Ivoire demeure une terre de fraternité, de solidarité et de cohésion, où toutes ses filles et tous ses fils continuent de vivre ensemble dans l'union et la paix.

À travers les prières et les bénédictions formulées au cours de cette nuit du Maouloud, c'est donc un message d'apaisement, d'unité et de confiance en l'avenir qui a été porté depuis Gbon, dans la région de la Bagoué.