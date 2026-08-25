Cote d'Ivoire: Maoulid 2026 - Le général Vagondo Diomandé met en garde contre les dérives de la parole religieuse

À la grande mosquée de la Riviera Golf, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a appelé les guides religieux et la jeunesse à faire de la paix, de la fraternité et de la solidarité les socles du vivre-ensemble.

La célébration officielle du Maoulid 2026, dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 août à la grande mosquée de la Riviera Golf, à Cocody, a été marquée par un appel à la responsabilité et à la préservation de la cohésion nationale.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a invité les guides religieux de toutes confessions à faire preuve de sagesse et de discernement dans leurs prises de parole.

La parole religieuse appelée à servir la paix

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Dans son intervention, le ministre a insisté sur l'influence considérable de la parole religieuse dans la société ivoirienne. Selon lui, cette influence impose aux responsables religieux une grande responsabilité, aussi bien dans les lieux de culte que sur les réseaux sociaux, devenus des espaces majeurs de diffusion des messages.

« La parole religieuse, en son influence et sa portée, doit demeurer un instrument de paix, de rassemblement et d'apaisement », a-t-il déclaré, appelant les guides religieux à éviter tout discours susceptible d'alimenter la division, la méfiance ou de fragiliser la cohésion nationale.

Le général Vagondo Diomandé a, dans le même élan, réaffirmé la détermination de l'État à préserver l'ordre public et l'unité nationale. Une responsabilité qui, selon lui, doit s'accompagner d'une vigilance collective face aux discours de haine, à la manipulation et aux messages susceptibles de provoquer des tensions.

La fraternité au coeur du Maoulid

Cette exhortation s'inscrit dans l'esprit du thème retenu pour le Maoulid 2026 : « La célébration du Maoulid, une opportunité de renforcement de la fraternité et de la solidarité ».

Pour le ministre, ce thème constitue une invitation à revisiter les enseignements du Prophète Mahomet (Paix et salut sur Lui), notamment la tolérance, le pardon, la solidarité, la fraternité et la paix.

Il a ainsi encouragé les fidèles à traduire ces valeurs dans leur comportement quotidien afin de consolider les liens sociaux. « Nous devons pouvoir dépasser nos différences, transcender nos intérêts particuliers et privilégier ce qui nous rassemble », a-t-il exhorté.

Pour lui, la fraternité et l'entraide doivent être davantage placées au coeur du vivre-ensemble, dans une Côte d'Ivoire appelée à poursuivre son développement dans un climat de paix et de stabilité.

Un appel particulier à la jeunesse

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a également adressé un message à la jeunesse ivoirienne. Il l'a exhortée à privilégier la responsabilité, la paix et la construction, tout en rejetant la violence, la manipulation et les discours de haine.

Vagondo Diomandé a estimé que les véritables défis auxquels la jeunesse doit répondre concernent notamment l'éducation, la formation, l'unité nationale et le développement durable. Autant de chantiers qui nécessitent, selon lui, l'engagement de tous et un environnement social apaisé.

9 985 pèlerins accompagnés pour le Hadj

La cérémonie a également été l'occasion pour le ministre d'exprimer, au nom de la communauté musulmane et de l'ensemble des confessions religieuses, la reconnaissance au chef de l'État pour les efforts consentis en faveur des pèlerinages aux lieux saints.

Il a notamment rappelé que, sur les 10 000 places attribuées à la Côte d'Ivoire par l'Arabie Saoudite pour le Hadj 2026, 9 985 pèlerins ivoiriens, soit 99,93 %, ont bénéficié du soutien de l'État pour accomplir ce cinquième pilier de l'islam.

La cérémonie, qui a réuni notamment le vice-président Tiémoko Meyliet Koné, le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, ainsi que plusieurs membres du gouvernement et présidents d'institutions, s'est achevée par des voeux de santé, de paix et de prospérité pour l'ensemble des Ivoiriens.

Un don d'une valeur globale de 5 millions de FCFA, offert par le président Alassane Ouattara, a par ailleurs été remis aux organisateurs, aux responsables de la mosquée de la Riviera Golf et au Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (COSIM).