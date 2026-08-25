Afrique Centrale: Paul Kagame qualifie de «superficielles» les initiatives visant à désarmer des FDLR

À Kigali, le président Paul Kagame a tenu ce lundi 24 août une conférence de presse à Kigali, au cours de laquelle il est revenu sur la question des FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe armé composé, à l'origine, d'anciens membres de milices impliquées dans le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Interrogé sur le récent protocole de désarmement annoncé par Kinshasa, le chef de l'État rwandais dénonce des initiatives « superficielles ».

Le président rwandais Paul Kagame a tenu une conférence de presse à Kigali, ce lundi 24 août 2026. Lors de celle-ci, en réponse à une question sur la position du Rwanda concernant le récent protocole entre la RDC et le groupe armé des FDLR, sans mentionner directement ce nouvel accord, le président a affirmé n'avoir « entendu parler d'aucune initiative, jusqu'à présent, qui se concentre réellement sur les causes profondes du problème et cherche à y répondre.» «C'est toujours superficiel », a-t-il ajouté.

Le ministre des Affaires étrangères rwandais, Olivier Nduhungirehe, avait déjà soulevé, sur les réseaux sociaux, la question du protocole entre les FDLR et la RDC le qualifiant de « manoeuvre politique et de stratégie dilatoire de la part de Kinshasa ». La neutralisation des FDLR est en effet un engagement de la RDC dans l'accord de paix de Washington auquel le protocole ne répond pas, selon Olivier Nduhungirehe.

« Le Rwanda restera concerné », assure Paul Kagamé

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La question reste d'ordre sécuritaire pour le Rwanda, affirme Paul Kagame. «Tant que le problème n'est pas résolu, le Rwanda restera concerné », insiste le président rwandais.

Revenant sur la question des sanctions à l'encontre de Kigali, le chef de l'État a également déclaré que ces mesures créent de nouvelles difficultés au lieu d'apporter des solutions.