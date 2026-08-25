Afrique de l'Est: Deux Casques bleus éthiopiens tués dans une embuscade dans le centre du pays

La Mission de l'ONU au Soudan du Sud (Minuss) a annoncé ce lundi 24 août 2026 la mort de deux Casques bleus éthiopiens dans le centre du pays. Trois autres soldats ont été blessés, ansi que des policiers et des employés civils, dénonce également l'ONU.

Deux Casques bleus éthiopiens de la Mission de l'ONU au Soudan du Sud (Minuss) ont été tués lundi 24 août dans une « embuscade » tendue par des « individus non identifiés » à une patrouille dans l'État du Jonglei, dans le centre du pays, selon les Nations unies.

Depuis plusieurs mois, les combats ont repris au Soudan du Sud entre les forces gouvernementales fidèles au président sud-soudanais Salva Kiir et des milices d'opposition loyales à son rival Riek Machar, vice-président déchu placé en résidence surveillée. Les violences sont particulièrement intenses dans le Jonglei.

Dans un communiqué, la Minuss « condamne fermement l'embuscade tendue aujourd'hui, par des individus armés non identifiés, à une de ses patrouilles se déplaçant vers Pajut dans l'État du Jonglei ».

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Trois autres Casques bleus blessés

« Deux Casques bleus ont été tués (...) et plusieurs personnes blessées, dont trois Casques bleus, deux membres de la police du Soudan du Sud et deux employés civils » de l'ONU, ajoute la Minuss, rappelant que les attaques contre les Casques bleus sont susceptibles de constituer des crimes de guerre.

« Les deux Casques bleus tués étaient de nationalité éthiopienne », a précisé plus tard Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres qui a « condamné fermement » l'attaque.

« Une telle violence meurtrière visant le personnel de la Minuss, qui sert pour favoriser la paix au Soudan du Sud, est inacceptable », s'est insurgée Anita Kiki Gbeho, cheffe de la Minuss.

Selon l'ONU, 36 employés du secteur humanitaire ont en outre été tués au Soudan du Sud depuis le début de 2026. La Minuss compte environ 12 200 personnes, dont quelque 9 000 militaires et 1 200 policiers. L'Inde, le Rwanda, le Népal, le Bangladesh, l'Ethiopie et la Chine sont les principaux pays fournisseurs de Casques bleus au Soudan du Sud.

Selon les derniers chiffres disponibles de l'ONU, plus de 160 membres de la Minuss ont péri depuis sa mise sur pied, le 8 juillet 2011, à la veille de l'indépendance du Soudan du Sud, lorsqu'il s'est séparé du Soudan après des décennies de conflits entre les rebelles du Sud et le pouvoir de Khartoum au Nord.