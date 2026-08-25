Congo-Kinshasa: Atelier de rationalisation - Vers une administration complète, opérationnelle et adaptée aux besoins spécifiques des Pvh

Le Ministère en charge des Personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables poursuit sa réforme administrative. La Ministre déléguée, Maître Irène Esambo Diata a lancé, ce samedi 22 août à Kinshasa, un atelier de dix jours consacré à la rationalisation des services transférés du Ministère des Affaires sociales.

L'INAV (Institut N'a pour Aveugle), la DICOREPHA (Direction de Coordination des Activités de Réadaptation des Personnes Handicapées) et le SENARAC (Service National de Réadaptation, Apprentissage, Placement et Reclassement socio-professionnel des Aveugles du Congo), sont les structures concernées par cette démarche, qui vise également à auditer le cadre organique du Secrétariat général aux PVH-APV.

À l'ouverture des travaux, la Ministre a plaidé pour une administration spécifique, dotée non seulement de structures normatives, mais également de structures opérationnelles capables de répondre aux besoins propres aux différentes catégories de handicap.

Selon elle, l'administration des PVH-APV doit désormais être pensée comme une administration de services et de métiers, orientée vers des réponses concrètes aux besoins des personnes avec handicap.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les structures héritées des Affaires sociales feront également l'objet d'une harmonisation de leurs missions, objectifs et activités avant leur intégration dans la nouvelle architecture administrative. Cette démarche intervient après une première phase essentiellement centrée sur les structures normatives. L'enjeu est désormais de renforcer l'opérationnalisation de l'administration aux Pvh-Apv.

À l'issue des travaux, un nouveau cadre organique devrait être proposé pour doter le secteur d'une administration complète et mieux adaptée aux exigences de l'inclusion des personnes vivant avec handicap.

Notez que cet Atelier réunit les experts du Secrétariat général aux PVH-APV, ceux des structures transférées ainsi que les experts de la Fonction publique.