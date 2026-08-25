Congo-Kinshasa: Les trois « D » du Président Tshisekedi - Pour une nouvelle doctrine de souveraineté congolaise

Défense, Diplomatie, Développement : trois piliers pour faire de la RDC une puissance africaine maîtresse de son destin.

L'intervention du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion du dixième anniversaire du Collège des Hautes Études de Stratégie et de Défense (CHESD), le 20 août 2026, a posé les jalons d'un véritable changement de paradigme dans la pensée stratégique congolaise. Derrière le triptyque des trois « D » se dessine la vision d'une République démocratique du Congo consciente de ses atouts et déterminée à transformer son immense potentiel en puissance africaine incontournable.

En effet, il est des discours qui relèvent de la circonstance. Et il en est d'autres qui, au-delà de l'événement qui les accueille, permettent de lire une vision stratégique. L'intervention du Chef de l'État au CHESD appartient à cette seconde catégorie. En s'adressant à cette institution devenue un creuset majeur de la pensée stratégique nationale, le Président de la République a posé une question qui dépasse largement le seul domaine militaire : comment faire de la souveraineté de la République démocratique du Congo une réalité concrète, durable et irréversible ?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À la lecture de son intervention, une réponse apparaît : en articulant trois dimensions essentielles de la puissance nationale -- la Défense, la Diplomatie et le Développement. Trois « D ». Trois dimensions de l'action de l'État. Mais surtout, une seule doctrine : celle d'une RDC souveraine.

La Défense : Une souveraineté globale qui doit pouvoir se protéger

La première vérité stratégique est brutale dans sa simplicité : un État qui ne peut pas protéger son territoire demeure vulnérable. La RDC en sait quelque chose. Depuis près de trois décennies, l'Est du pays est confronté à des violences armées et à des agressions qui ont profondément affecté la sécurité nationale, fragilisé l'autorité de l'État et freiné le développement de plusieurs territoires. Dans ce contexte, renforcer les capacités de défense de la RDC n'est pas une option politique parmi d'autres. C'est une nécessité existentielle.

Le Président Tshisekedi a eu raison de rappeler qu'il n'existe aucune contradiction entre la recherche de la paix et le renforcement des capacités de défense. Bien au contraire : la paix durable ne peut être garantie que par un État capable de la défendre.

Mais le monde a changé. La défense du Congo ne peut plus être réduite à la seule puissance des armes. Aujourd'hui, la souveraineté d'un État peut être fragilisée par une cyber-attaque, une dépendance énergétique, une manipulation informationnelle, une rupture des chaînes d'approvisionnement ou encore la perte du contrôle de ressources stratégiques. Une mine, une centrale électrique, un réseau de télécommunications, une base de données, une infrastructure énergétique ou un corridor logistique sont désormais aussi stratégiques qu'une frontière terrestre. La RDC doit donc penser une défense globale : militaire, économique, technologique, numérique, informationnelle et institutionnelle. La véritable question n'est plus seulement : sommes-nous capables de défendre nos frontières ? Elle devient : sommes-nous capables de défendre tout ce qui fait notre souveraineté ?

La Diplomatie : Transformer le poids du Congo en influence

Le deuxième « D » est celui de la Diplomatie. Pendant trop longtemps, celle-ci a souvent été perçue comme une diplomatie de réaction : réagir aux crises, expliquer les positions de Kinshasa et tenter de mobiliser une communauté internationale parfois lente à agir. Le contexte actuel impose une ambition supérieure. La RDC doit passer d'une diplomatie qui demande à une diplomatie qui propose, négocie, influence et construit des rapports de force favorables à ses intérêts.

La crise sécuritaire dans l'Est démontre que les solutions ne peuvent être exclusivement militaires. La paix se construit également au tour des tables de négociation, dans les organisations régionales et internationales et à travers des alliances stratégiques. Mais une diplomatie de souveraineté n'est pas une diplomatie hostile. Elle doit être capable de dialoguer sans renoncer, négocier sans subir et rechercher la paix sans accepter l'injustice.

Notre diplomatie doit également devenir résolument économique. La RDC possède des ressources qui intéressent le monde entier : minerais stratégiques, potentiel énergétique, forêts, terres agricoles et biodiversité exceptionnelle, notamment dans le contexte de la transition énergétique mondiale. La question essentielle n'est donc plus seulement d'attirer des investisseurs. Elle est de savoir comment la RDC peut utiliser ses atouts pour négocier de meilleures conditions, créer davantage de valeur localement et renforcer son autonomie stratégique. La diplomatie congolaise doit pouvoir ouvrir des marchés, attirer des investissements productifs, sécuriser les partenariats stratégiques, promouvoir les entreprises nationales et défendre les intérêts économiques du pays.

Le Développement : Vivre la souveraineté au quotidien

Le troisième « D » donne un sens véritable aux deux premiers : le Développement. À quoi servirait une souveraineté proclamée si elle ne se traduit pas par une amélioration concrète des conditions de vie des Congolais ? Un État souverain doit pouvoir nourrir sa population, soigner ses citoyens, éduquer sa jeunesse, produire son énergie, construire ses infrastructures et créer des emplois.

La souveraineté commence dans une salle de classe. Elle se poursuit dans une usine. Elle se consolide dans une ferme. Elle s'affirme dans un laboratoire. Elle se matérialise dans une infrastructure. Le développement n'est donc pas seulement une politique sociale. Il est une stratégie de puissance nationale. Une route qui désenclave un territoire, consolide l'unité nationale ; une école qui forme un enfant, prépare la relève de l'État demain ; une université qui produit de la connaissance, garantit la souveraineté intellectuelle ; une industrie qui transforme localement les minerais crée de la valeur et réduit la dépendance extérieure ; une agriculture productive renforce la sécurité alimentaire, tandis qu'une économie numérique performante assied l'autonomie technologique, etc.

C'est pourquoi la RDC doit désormais penser son développement économique non comme une simple politique de redistribution, mais comme le moteur de son autonomie stratégique, technologique et intellectuelle.

Du potentiel à la puissance : Reprendre la maîtrise de notre destin

C'est ici que se trouve la portée majeure de cette architecture stratégique que le Président Tshisekedi s'attelle à construire. Défense, Diplomatie et Développement ne sont pas d'étanches compartiments de l'action publique. Ils forment un système interdépendant. La Défense protège la souveraineté. La Diplomatie la défend et la projette. Le Développement lui donne sa substance. Une armée forte sans économie robuste demeure fragile. Une diplomatie active sans capacités nationales crédibles manque de poids. Un développement économique sans sécurité reste vulnérable. La puissance naît de leur combinaison.

Le paradoxe congolais est bien connu : posséder d'immenses atouts ne suffit pas. La puissance réside dans la capacité à les transformer. Transformer les minerais en industries. Transformer la jeunesse en capital humain. Transformer l'énergie en croissance. Transformer les terres agricoles en sécurité alimentaire. Transformer le potentiel numérique en autonomie technologique. Transformer enfin le poids géopolitique du Congo en influence internationale.

Pour réussir, la doctrine des trois « D » ne doit pas rester une formule attachée à un discours présidentiel. Elle doit devenir un véritable référentiel stratégique d'État, inscrit dans la durée et porté par l'ensemble des institutions nationales. Elle doit mobiliser l'armée, mais aussi l'université. Les diplomates, mais également les entrepreneurs. L'administration publique, mais aussi la jeunesse, la recherche scientifique, le secteur privé, les territoires et la société civile.

Car la souveraineté du XXIe siècle ne se gagnera pas uniquement avec des armes. Elle se gagnera aussi avec des cerveaux, des usines, des infrastructures, des technologies, des diplomates et des entrepreneurs. Le message du Chef de l'État porté au CHESD peut se résumer en une conviction simple : le Congo ne sera pleinement souverain que lorsqu'il sera capable de défendre son territoire, de faire respecter ses intérêts dans le monde et de créer suffisamment de richesses pour ne plus subir les contraintes de la dépendance.