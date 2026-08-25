Congo-Kinshasa: Assemblée Nationale - Aimé Boji Sangara mobilise les lauréats de la 9ème promotion l'ESAM derrière les efforts de paix au pays

Les nouveaux cadres supérieurs des Forces armées de la RDC et de la Police Nationale Congolaise ont été encouragés, le week-end, à mettre leurs connaissances, leur expertise et leur expérience au service de la République. C'est Aimé Boji Sangara, Président de l'Assemblée Nationale, qui leur a formulé cette exhortation, lors d'un dîner organisé en leur honneur dans la salle des banquets du Palais du peuple.

Dans un contexte sécuritaire marqué par des défis multiples, le président de la Chambre basse du Parlement, parrain de la 9ème promotion de l'ESAM, a souligné la portée de la formation reçue par ces nouveaux cadres, appelés à jouer un rôle important dans la consolidation de la paix, de la sécurité, de la souveraineté nationale et de la prospérité de la République démocratique du Congo.

S'adressant aux lauréats, Aimé Boji Sangara a insisté sur la nécessité de traduire les enseignements reçus à l'ESAM en actions concrètes au bénéfice de la Nation. Il les a notamment encouragés à faire preuve de responsabilité, de discipline, d'intégrité et d'un sens élevé du devoir dans l'exercice de leurs fonctions.

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Pour le parrain de la 9e promotion, la formation militaire et stratégique constitue également un précieux atout pour le fonctionnement des institutions de la République. Elle permet notamment de renforcer la compréhension des enjeux liés à la défense et à la sécurité, des domaines qui figurent au coeur des missions constitutionnelles du Parlement, notamment à travers la législation et le contrôle de l'action gouvernementale.

Au nom de l'ensemble des lauréats, le lieutenant-colonel Mbuyu Kisoke André a exprimé sa gratitude à l'Honorable Aimé Boji Sangara pour son accompagnement et son engagement en faveur de la 9e promotion. Il a, à son tour, pris l'engagement de mettre les compétences acquises au service de l'intérêt supérieur de la République. Organisé en présence du rapporteur du Bureau de l'Assemblée nationale, l'Honorable Jacques Djoli, ce dîner a également été marqué par un moment symbolique d'amitié, de reconnaissance et d'encouragement. À cette occasion, des cadeaux ont été échangés entre le parrain de la promotion et les lauréats, en signe de considération et de collaboration continue.

Dans le cadre de cet accompagnement, l'Honorable Aimé Boji Sangara a remis à chacun des lauréats congolais un ordinateur, au même titre que leurs condisciples étrangers, afin de les encourager dans leur parcours professionnel et de contribuer à la valorisation des connaissances acquises au cours de leur formation. Ce geste symbolique traduit la volonté du parrain de soutenir concrètement ces nouveaux cadres dans l'exercice de leurs responsabilités au service de la Nation.

Au total, treize lauréats, dont dix militaires et trois policiers, ont pris part à cette rencontre organisée en leur honneur.

Cette rencontre s'inscrit dans le prolongement des activités liées à la 9e promotion de l'ESAM. Le jeudi 20 août 2026, le président de l'Assemblée nationale avait déjà reçu d'autres lauréats étrangers de cette même promotion, en marge de la cérémonie de clôture de la 10e promotion du Collège des Hautes Études de Stratégie et de Défense (CHESD). Cette cérémonie avait notamment été rehaussée par la présence du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait remis les brevets aux différents lauréats. Plusieurs autres dirigeants de la région, parmi lesquels le Président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, étaient également présents. À travers cet accompagnement, Aimé Boji Sangara réaffirme l'importance qu'il accorde à la formation et à l'encadrement des cadres appelés à servir les institutions ainsi que les forces de défense et de sécurité, dans un esprit de responsabilité républicaine.