Congo-Kinshasa: Modernisation de l'Administration - Le Ministère de l'Économie Numérique mise sur le renforcement des capacités de ses agents

Sous l'impulsion d'une volonté de réforme profonde, le Ministère de l'Économie Numérique, soutenu par le Ministère de la Fonction Publique, lance une session de formation intensive de cinq jours. Du lundi 24 au vendredi 28 août 2026, les cadres et agents du Secrétariat Général se réunissent pour une immersion totale dans les « règles d'or » du métier de fonctionnaire.

Une administration au service du citoyen

L'objectif de ce séminaire, qui se tient de 9h00 à 16h00, est clair : transformer la culture administrative pour offrir un service public de haute qualité. Pour le Gouvernement, cette excellence passe impérativement par une maîtrise parfaite des textes législatifs et réglementaires qui régissent la profession.

Deux piliers pour une éthique renforcée

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Le programme s'articule autour de deux thématiques majeures, essentielles pour restaurer la confiance entre l'État et les usagers :

Le Statut de l'Agent de Carrière : Une clarification des droits et devoirs de chaque agent. L'enjeu est de permettre à chacun d'évoluer sereinement dans sa carrière, garantissant ainsi la stabilité et l'efficacité de l'appareil étatique.

Code de Conduite et Régime Disciplinaire : Ce module vise à ancrer les valeurs d'intégrité et de responsabilité. En luttant contre le laxisme, le ministère souhaite garantir la transparence et l'équité dans le traitement de chaque dossier.

Le cadre et la vision

Les travaux se déroulent dans le cadre symbolique de l'Institut National Pilote d'Enseignement de Santé (INPES), situé sur le Boulevard Triomphal, face au Musée National de la RDC.

Cette initiative souligne une réalité souvent oubliée : la technologie seule ne suffit pas à faire une révolution numérique. Comme l'a souligné avec justesse le Professeur ordinaire François Blaise Mateta Majambu, Secrétaire général à l'Économie Numérique :

« À l'ère du numérique, on imagine souvent que tout repose sur la technologie. Mais une administration digitale efficace repose avant tout sur des hommes et des femmes qui connaissent parfaitement leurs obligations. »

Enjeux pour l'avenir

En investissant dans son capital humain, le Secrétariat Général à l'Économie Numérique se prépare à relever les défis de la dématérialisation des services publics. Cette formation marque une étape décisive vers une administration plus agile, plus transparente et résolument tournée vers les besoins du citoyen congolais.