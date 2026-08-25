Sénégal: Ferveur et longues files devant les mausolées, un des marqueurs du Gamou de Tivaouane

Tivaouane — La cité religieuse de Tivaouane (ouest) vit au rythme d'une ferveur intense, alors qu'elle s'apprête à célébrer, ce mardi soir, le Mawlid, commémorant la naissance du Prophète Mohammed (PSL).

Depuis plusieurs jours, des milliers de fidèles convergent vers la ville, pour accomplir leurs "ziarras", se recueillir dans les mausolées et participer aux différents temps forts du Gamou.

Malgré les très longues files d'attente, notamment aux abords des principaux lieux de recueillement, les fidèles font preuve d'une remarquable patience et d'une détermination sans faille.

Dans le calme, chapelet à la main très souvent, ils attendent leur tour, portés par la foi et le désir profond de se recueillir en des lieux où reposent des figures emblématiques de la Tidjaniya.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le mausolée de Serigne Babacar Sy figure parmi les lieux qui enregistrent la plus forte affluence. Les disciples s'y succèdent dans une atmosphère empreinte de dévotion, de recueillement et de communion.

Dès le vendredi, des milliers de fidèles avaient déjà rejoint Tivaouane, en provenance de diverses régions du Sénégal et de la sous-région, pour assister à la prière hebdomadaire, à la "Hadrat", une séance d'implorations collectives prononcées à haute voix, et pour les besoins des "ziarras".

L'attente, quoique longue, n'entame pas la ferveur. Au contraire, elle semble renforcer la détermination de nombre de fidèles, comme s'ils étaient convaincus que la patience, l'endurance et la discipline font partie intégrante de l'acte de dévotion qu'ils s'apprêtent à accomplir.

Dans les rues de Tivaouane, déferle une marée humaine animée par la même volonté de répondre présent au rendez-vous du Mawlid, l'occasion pour les uns et les autres de renouveler leur attachement aux enseignements de Seydi El Hadj Malick Sy et de vivre pleinement les moments de spiritualité et de communion propres au Gamou.

Malgré les kilomètres parcourus pour rallier Tivaouane, les embouteillages et les longues heures d'attente, la foi prend le dessus sur la fatigue.

La ferveur des fidèles donne à la cité de Maodo une atmosphère singulière, où patience, dévotion et fraternité se conjuguent au service du Mawlid.

L'édition 2026, axée sur le thème "Ensemble, penser et agir par le verbe de l'unicité (Tawhid)", fait de ce dogme le coeur du message spirituel de la célébration de la naissance du Prophète (PSL) à Tivaouane.