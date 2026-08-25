Sénégal: Les quotidiens dans la ferveur du Mawlid

Dakar — La célébration du Mawlid, évènement religieux qui commémore la naissance du prophète Mohamed (PSL), est au coeur de la livraison des quotidiens reçus, mardi, à l'Agence de presse sénégalaise APS.

Le Soleil annonce que "la communauté musulmane et les grands foyers religieux du Sénégal s'apprêtent à célébrer, aujourd'hui, le +Mawlid al-Nabi+, ou Gamou, marquant l'anniversaire de la naissance du Sceau des Prophètes, Muhammad Rassoulou Lâhi (Psl)".

"Un moment de prières et de dévotion pour la Ummah, dans la ferveur et le recueillement, afin de rendre grâce à Allah et de revisiter les enseignements du Prophète de l'Islam, dont le message a traversé plus de quatorze siècles", écrit le journal, qui affiche à la Une : "Une nuit au rythme du message prophétique".

"Le Sénégal sous la lumière du prophète", titre Le Quotidien, rappelant qu'au tournant du XXe siècle, "alors que le Sénégal cherchait ses repères sous l'ère coloniale, un homme a métamorphosé une coutume populaire en un événement mystique et intellectuel majeur".

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Le journal estime qu'en instaurant le Gamou à Tivaouane, "Seydi El Hadji Malick Sy (Rta) a fait de la célébration de la naissance du Prophète une véritable université populaire".

La publication met en exergue "la vision novatrice du maître de la Tidianiyya, qui a placé l'éducation, la poésie et la quête de perfection morale au coeur de l'une des plus grandes ferveurs spirituelles d'Afrique de l'Ouest".

Selon Sud Quotidien, "Tivaouane, haut lieu de spiritualité sera, cette nuit du mardi au mercredi du 25 août, au centre du Mawlid al Naby communément appelé Gamou".

"Dans la prière et le recueillement, la cité bénie va célébrer dans la ferveur l'anniversaire de la venue au monde du Prophète Mohamed, l'Apôtre annoncé, le Défenseur, l'Elu, le Sauveur et Porteur du message universel. Cet évènement institué au début du siècle dernier par Seydi El Hadji Malick Sy, l'un des plus grands propagateurs de l'Islam et de la voie soufi Tidiane, avait lancé le Gamou, conviant ses disciples et ses coreligionnaires à faire vivre cette nuit et surtout d'en faire un moment de relecture et de réactualisation du message prophétique", écrit Sud.

Le journal explique qu'après "la lecture des 10 chapitres du Bourda (panégyriques sur le Prophète) de l'Imam Boussayri et l'observation d'un jour de repos, le foyer de Tivaouane va baigner, le temps d'une nuit, dans la spiritualité et la réappropriation du modèle prophétique et du Porteur d'un message universel".

"Pour cette édition, le Khalif Babacar Sy Mansour et la Hadara Malikiya ont articulé la célébration du Gamou autour du thème le +Kalimatou Tawhid+ qui prône le penser et l'agir ensemble, préconisant d'unifier les coeurs et les paroles par le verbe de l'Unicité (Tawhid) de Dieu. Une invite à la responsabilité individuelle, mais aussi à orienter les actes de la vie en société dans la paix et la concorde dans ce contexte marqué des convulsions sociales", souligne Sud.