Sénégal: Début de la cérémonie officielle du Gamou 2026

Tivaouane — La cérémonie officielle du Gamou 2026 vient de démarrer à Tivaouane, en présence du ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, conduisant la délagation gouvernementale.

M. Cissé de ses homologues Cheikh Tidiane Dièye (Hydraulique et Assainissement), Idrissa Samb (Emploi, Formation professionnelle et technique) et Mamadou Lamine Dianté (Fonction publique, Travail et Réforme du Service public).

Le Gamou ou Mawlid est une manifestation religieuse annuelle commémorant la naissance du prophète Mohammed (PSL).