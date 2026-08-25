Sénégal: Gamou 2026 - Présence remarquée de deux personnalités parmi les rangs du COSKAS à la cérémonie officielle

Tivaouane — La présence du directeur de cabinet du ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Amadou Diaw, et de l'ancien ministre-conseiller à la présidence de la République, Ousseynou Ly, dans les rangs du Comité d'organisation au service de Khalifa Ababacar Sy (COSKAS) dont ils ont choisi de revêtir l'uniforme, a été remarquée lors la cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane.

Membre du COSKAS depuis bientôt dix ans, Amadou Diaw a assisté à la cérémonie sous cette casquette, plutôt que de rejoindre les rangs de la délégation gouvernementale installée dans la tribune officielle.

"J'aurais pu mettre aujourd'hui mon grand boubou et faire partie de la délégation gouvernementale [pour] aller m'asseoir là-bas, mais j'ai préféré porter ma tenue COSKAS et être de ce côté, pour travailler au nom du COSKAS", a-t-il confié à l'APS.

Les agents du COSKAS, reconnaissables à leur tenue vert-marron (anciennement vert-blanc), sont la cheville ouvrière du Gamou de Tivaouane, aux côtés des forces de l'ordre et des services de l'Etat.

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Ils s'activent notamment dans l'accueil, l'orientation des fidèles, la gestion des foules autour des mausolées, entre autres.

Ousseynou Ly, qui était jusqu'à une période récente ministre-conseiller à la présidence de la République, revendique aussi cette fidélité à une organisation emblématique du Gamou de Tivaouane.

"Je suis du COSKAS avant la politique", commente-t-il, s'adressant à l'APS.