Sénégal: Championnats du monde U17 de Beach Wrestling - Le pays engage 8 lutteurs

25 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Les championnats du monde U17 de Beach Wrestling, édition 2026, démarrent jeudi à Bakou, en Azerbaïdjan, avec la participation des équipes nationales du Sénégal de la catégorie, garçons et filles, soit un total de huit lutteurs engagés, a appris l'APS.

La délégation sénégalaise, dirigée par le président de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL), Ibrahima Sène dit Bira, a quitté Dakar lundi pour Baku, rapporte la chaîne spécialisée Lutte TV sur sa page Facebook.

Elle est composée de 14 personnes au total, dont huit lutteurs, deux coachs et quatre administratifs, précise la même source.

  • Voici la composition des deux équipes
  • Garçons : Babacar Mbaye, Ablaye Diouf, Ibrahima Sarr et Maguette Diop

Entraîneur : Abdoulaye Thiam

  •  Filles : Elisabeth Dia, Mery Manga, Elisabeth Ebedo Diatta, Khady Anna Diatta

Entraîneur : Elisabeth Sambou

Lire l'article original sur APS.

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