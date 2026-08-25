Sénégal/Sud-Soudan: Eliminatoires CAN U23 - Le pays va affronter le vainqueur de la confrontation Djibouti-Soudan du Sud

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal des moins de 23 ans (U23) va affronter le vainqueur du match Djibouti-Soudan du Sud pour le compte du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie, qui se tiendra en Égypte, 2027.

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 23 ans (U23), Égypte 2027, s'est déroulé ce mardi à l'auditorium de la CAF, au Caire.

Exemptés lors du premier tour, les Lions des moins de 23 ans vont disputer leur match aller le 9 novembre, avant de recevoir leur adversaire le 17 novembre.

La rencontre Djibouti-Soudan du Sud est prévue le 28 septembre pour l'aller et le 6 octobre pour la manche retour.

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Si les protégés de l'entraîneur Serigne Saliou Dia franchissent le deuxième tour, ils vont affronter le vainqueur de Maroc-Éthiopie-Ouganda.

Quarante-deux équipes vont prendre part aux éliminatoires de la CAN U23, marquant le début de la course à la qualification pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.

Les 14 vainqueurs du deuxième tour vont accéder ensuite à un troisième.

À ce stade, ils seront opposés en confrontations aller-retour, et les sept vainqueurs décrocheront leur billet pour la phase finale de la CAN U23 2027.

L'Égypte, pays hôte, est, pour sa part, directement qualifiée. Sept nations la rejoindront et seront qualifiées d'office, pour la phase finale continentale prévue l'année prochaine.