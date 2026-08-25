Sénégal: Gamou de Tivaouane - Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine appelle à traduire les enseignements du Prophète en comportements

Tivaouane — Le coordonnateur de la Zawiya Tijaniyya, Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine, a appelé, mardi à Tivaouane, les fidèles à faire de la célébration de la naissance du Prophète Mouhamed (PSL) une école de vie, grâce au renouvellement de leur foi et à la mise en pratique des enseignements du messager d'Allah dans leur vie quotidienne.

S'exprimant à l'ouverture de la cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane, Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine a souligné que le Gamou, au-delà de la célébration de la naissance du Prophète (PSL), est une véritable école de vie, fondée sur la spiritualité, la quête du savoir, l'éducation et la transformation des comportements.

Selon lui, le Gamou offre chaque année, l'occasion de revisiter les enseignements du Prophète (PSL) pour les traduire en comportements individuels et collectifs au service de la paix, de la justice, de la solidarité et de la cohésion sociale.

Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine a salué la présence de fidèles venus de diverses régions du Sénégal, ainsi que de délégations étrangères et de la diaspora.

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Il estime que leur participation à cette rencontre annuelle témoigne de leur attachement à ce "rendez-vous religieux et culturel majeur".

Il a, à ce propos, adressé ses remerciements aux délégations venues de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, ainsi qu'aux représentants des familles religieuses et des différentes communautés présentes à Tivaouane.

Le coordonnateur de la Zawiya Tijaniyya a mis en avant les liens d'amitié et de fraternité entre le Sénégal et le Maroc, dont il a salué la présence d'une délégation à cette cérémonie.

Le marabout a insisté sur la "portée sociale et éducative" du Gamou, qui doit, selon lui, contribuer à renforcer l'unité nationale et à promouvoir une société "plus fraternelle, plus inclusive et plus juste".

Dans son discours, Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine a également formulé des prières pour le Sénégal, demandant à Allah de préserver le pays dans la paix, la stabilité et la prospérité, tout en accordant santé, longévité et réussite aux autorités ainsi qu'aux populations.