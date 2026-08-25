Sénégal: Mawlid de Médina Baye - Des initiatives en oeuvre pour mieux encadrer les activités économiques

Kaolack — La commission marketing et entrepreneuriat de Jamhiyatu Ansarud-Din a déroulé, à l'occasion du Mawlid international de Médina Baye (Kaolack, centre), plusieurs initiatives destinées à mieux encadrer les activités commerciales et à accompagner les entrepreneurs, a-t-on appris de son président, Cheikh Moubarack Wade.

Selon lui, ces innovations ont été engagées depuis l'année dernière, notamment à travers la signature d'une convention de partenariat avec la commune de Kaolack.

"Cette convention nous donne accès à l'exploitation des espaces qui se trouvent autour de Médina Baye", a expliqué M. Wade, soulignant la nécessité de mieux organiser les activités des nombreux commerçants et entreprises qui s'installent dans la cité religieuse à l'occasion du Mawlid.

Les entreprises présentes dans les espaces gérés par Jamhiyatu Ansarud-Din, sont désormais dûment identifiées et participent au financement du Mawlid, a-t-il indiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Les disciples financent le Gamou à travers leurs cotisations, mais il y a aussi d'autres sources de ressources, notamment les contributions issues des activités commerciales", a précisé Cheikh Moubarack Wade.

Il a également cité, parmi les innovations liées à cette initiative, la mise en place de la Foire internationale de la Fayda, organisée sur les deux voies menant au lycée Waldiodio.

Cette manifestation accueille des entrepreneurs et est couplée à un forum économique de trois jours, a-t-il indiqué.

Selon lui, les échanges vont porter successivement sur la formalisation des entreprises, l'accès au financement et l'accès aux marchés.

Le président de la commission marketing et entrepreneuriat Jamhiyatu Ansarud-Din a également évoqué l'installation d'écrans géants dans différents endroits de Médina Baye.

Ces dispositifs permettent aux pèlerins qui ne peuvent pas accéder à l'esplanade de suivre les activités du Mawlid, tout en offrant aux entreprises la possibilité de diffuser leurs annonces, a-t-il expliqué.

Les écrans peuvent également contribuer aux opérations des services de sécurité, notamment dans la recherche d'enfants égarés, selon M. Wade.

Il a, par ailleurs, souligné les actions menées en faveur des jeunes entrepreneurs et des acteurs économiques locaux, notamment à travers des sessions de formation destinées aux organisations et aux groupements.

"Nous avons récemment organisé une formation au profit des femmes entrepreneures sur l'idéation, le développement de projet et la recherche de modèle économique", a-t-il indiqué.

Ces formations devraient se poursuivre afin de permettre aux organisations de femmes de développer des activités économiques structurées, a ajouté M. Wade.

Il a également annoncé l'accompagnement de la coopérative nationale récemment créée par la commission entrepreneuriat, à l'image des coopératives d'habitat et agricole.

Après le Mawlid, la commission compte poursuivre ses tournées nationales auprès des groupements pour les sensibiliser sur l'entrepreneuriat.

"Entreprendre permet de créer des emplois, mais aussi de créer un réseau fort entre les acteurs de la communauté", a-t-il déclaré, soulignant l'ouverture de Jamhiyatu Ansarud-Din aux autres communautés religieuses et confrériques.