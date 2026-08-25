Sénégal: Beach Soccer - Le pays vise le sommet mondial, selon son ancien sélectionneur

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal de beach soccer nourrit l'ambition de devenir à terme la meilleure du monde de la discipline, a déclaré l'ancien international et coach sénégalais, Mamadou Diallo.

"L'équipe nationale de beach Soccer fait partie des meilleures d'Afrique. Nous souhaitons être la meilleure équipe du monde. C'est possible", a-t-il dit.

L'ancien international sénégalais s'exprimait au sortir du tirage au sort des préliminaires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de beach soccer 2026, à l'auditorium du siège de la CAF au Caire, en Egypte.

"Nous avons été deux fois demi-finaliste de la Coupe du monde, en 2021 et 2025. Nous avons montré nos qualités. La réussite du Sénégal en beach soccer est le fruit de beaucoup de sacrifices consentis durant des années", a expliqué l'ancien entraineur des Lions du beach soccer.

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Il a invité les autres pays africains à davantage travailler en donnant des moyens à leur équipe nationale de beach soccer, tout en réaffirmant l'ambition du Sénégal veut remporter son neuvième titre continental à l'issue de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la discipline que le pays va organiser en novembre prochain.

Le Sénégal détient le record du plus grand nombre de victoires dans cette compétition, avec 8 titres dont 5 d'affilée.

Le pays avait déjà accueilli la CAN de beach soccer en 2021.

L'édition 2026 va réunir, une nouvelle fois, huit des principales nations de beach soccer du continent.

L'un des principaux enjeux pour les équipes participantes sera de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde en 2027.

Les rencontres Cote d'Ivoire-Mauritanie, Tanzanie-Mozambique, Seychelles- Malawi, Burundi-Ouganda et Nigeria-Ghana, prévus dans la période du 18 au 28 septembre, sont les affiches phares des préliminaires de la CAN de beach soccer.

Le deuxième tour est programmé dans la période du 9 au 18 octobre.

Voici les affiches des préliminaires de la CAN de beach soccer :