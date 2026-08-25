Sénégal: Gamou - 167 personnes interpellées pour divers délits à Tivaouane

Tivaouane — La police a annoncé lundi avoir procédé à l'interpellation de 167 individus pour divers délits, au cours d'opérations de sécurisation menées à Tivaouane en perspective de la commémoration du Mawlid prévue aujourd'hui.

"Cent soixante-sept personnes ont été interpellées, dont 128 pour vérification d'identité, 13 pour vol, 12 pour ivresse publique. Dix parmi elles ont été mises en détention pour usage et possession de chanvre indiens, deux pour vagabondage et un pour conduite dangereuse et mise en danger de la vie d'autrui", a notamment fait savoir la commissaire centrale Safiétou Mbaye.

Elle s'adressait à la presse après une visite d'inspection du directeur général de la Police nationale, Mame Seydou Ndour, accompagné de ses principaux collaborateurs.

La commissaire centrale a ajouté que "228 pièces ont été également saisies, 22 véhicules mises en fourrière et 24 motos immobilisées", ajoutant qu"'un individu a été interpellé le 22 août 2026 pour meurtre commis sur une jeune fille de 24 ans dont le corps sans vie a été découvert dans la brousse".

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Mme Mbaye a également déclaré que plusieurs opérations, étendues à la commune de Thiès, ont été menées, pour "une sécurisation de grande envergure sur toute l'étendue du périmètre communal" avec le déploiement d'importants moyens humains et matériels composés de 3.644 fonctionnaires de police et 168 véhicules et 49 motos.

A une semaine de la célébration du Gamou, un dispositif des éléments du groupement mobile d'intervention a été déployé pour accompagner le commissariat urbain de Tivaouane dans ses activités de désencombrement, d'isolement des zones sensibles et de délimitation des zones piétonnes et marchandes, a-t-elle dit.

"Le déploiement quotidien d'un important dispositif pour la couverture sécuritaire de toutes les activités, le déploiement de l'ensemble du dispositif a été effectif le dimanche 23 août 2026", a-t-elle ajouté.

Un dispositif de 10 caméras de surveillance fixes, 21 bodycams, six drones, un anti-drone, 20 PDA et d'importants outils de transmission pour les forces de défense et de sécurité impliquées, est également déployé, a indiqué la commissaire de police.

Dans le cadre du déploiement de son dispositif, la police nationale a procédé à une sectorisation en vue de mieux répartir les tâches et atteindre les objectifs liés à une efficacité opérationnelle.

Pour mieux densifier le maillage sécuritaire dans sa zone de compétence, elle a procédé à l'érection de six postes de police avancés choisis en fonction de leur position stratégique, en tenant compte des milieux criminogènes, et deux postes médicaux, a également dit Mme Mbaye.