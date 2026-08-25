Afrique: Qualifications Ligue des championnes 2026 - Les Aigles de la Médina défient les championnes en titre de l'USFAS, à 15 heures

25 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Les Aigles de la Médina, championnes du Sénégal, défient les Maliennes de l'USFAS, ce mardi, en match d'ouverture du tournoi qualificatif de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football féminine de la zone de l'Union des fédérations ouest-africaines (UFOA/A).

La rencontre, prévue à 15 heures, va se dérouler à Banjul (Gambie).

Les championnes du Sénégal entament la compétition en défiant les championnes en titre de l'USFAS.

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Renforcées par l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale féminine Mame Moussa Cissé, les filles de la Médina vont tenter d'obtenir un bon résultat pour décrocher une qualification en demi-finale dans la poule A.

L'autre match de la première journée va opposer, dans la poule B, les Gambiennes de Berewuleng FC aux Guinéennes de AS Bolonta.

Six clubs provenant de six pays sont en compétition pour décrocher l'unique ticket qualificatif pour la phase finale de la Ligue des champions de la CAF féminine.

Il s'agit de Berewuleng FC (La Gambia), USFAS (Mali), les Aigles de la Médina (Sénégal), AS Bolonta (Guinée), Determine FC (Liberia), Mogbwemo Queens FC (Sierra Leone).

Les Aigles de la Médina, l'USFAS (Mali) et Determine FC (Liberia) partagent la poule A.

La poule B comprend Mogbwemo Queens FC (Sierra Leone), AS Bolonta (Guinée) et Berewuleng FC (Gambie).

L'équipe malienne de l'USFAS avait remporté la dernière édition de ce tournoi en août 2025 à Dakar.

Elle avait ensuite représenté la zone UFOA/A à la phase finale de la Ligue des champions de la CAF féminine.

En novembre 2025, l'Association sportive des Forces armées royales (AS FAR) avait remporté la Ligue des champions féminine de la CAF, disputée en Egypte.

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