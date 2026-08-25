Sénégal: Saint-Louis - Cheikhou Oumar Ba au chevet des services relevant de son département

Saint-Louis — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Ba, a effectué une visite de travail, lundi, à Saint-Louis, pour mieux s'enquérir des conditions de travail des services relevant de son département dans cette région.

Il a tour à tour visité les services déconcentrés de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), mais également ceux de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) et de la DRDR, la Direction régionale du développement rural.

A la SAED, première étape de sa visite, il a été accueilli le directeur général de cette société, Alassane Bâ, et l'ensemble de ses équipes.

"Je suis heureux de visiter la SAED pour échanger avec vous sur les contraintes et les solutions. Cette rencontre s'inscrit dans une nouvelle démarche de proximité avec les populations. Je compte beaucoup sur l'expérience et l'expertise de la SAED", a-t-il déclaré.

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Les discussions avec la SAED ont notamment porté sur la commercialisation du riz blanc et du paddy, la mécanisation agricole, ainsi que l'entretien et la maintenance des axes hydro-agricoles.

Cheikhou Oumar Ba a poursuivi sa visite à l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) et à la Direction régionale du développement rural (DRDR), afin de s'enquérir des conditions de travail et des contraintes dans l'objectif commun de contribuer durablement à la vision de l'État en matière de souveraineté alimentaire.

Au terme de sa visite, le ministre a annoncé l'organisation très prochaine d'une tournée dans la vallée du Fleuve Sénégal pour rencontrer directement les acteurs agricoles.