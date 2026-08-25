Sénégal: Sénégal - Les recettes budgétaires de l'Etat progressent de 8,2% en mai 2026

25 Août 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

Les recettes budgétaires totales de l'Etat sénégalais ont poursuivi leur progression en mai 2026. Elles se sont établies à 427,9 milliards de FCFA, contre 395,5 milliards de FCFA en avril, soit une hausse mensuelle de 32,4 milliards de FCFA (+8,2 %).

Cette amélioration repose exclusivement sur la performance des recettes fiscales, qui ont augmenté de 55,1 milliards de FCFA sur un mois. Cette hausse a toutefois été partiellement compensée par le recul des recettes non fiscales, en baisse de 22,7 milliards de FCFA par rapport à avril.

Malgré cette contraction des recettes non fiscales, la progression des recettes fiscales a permis aux ressources budgétaires totales de maintenir leur trajectoire ascendante en mai.

Une hausse de 12,4% sur un an

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La tendance est également positive en comparaison annuelle. Les recettes budgétaires totales ont progressé de 12,4% par rapport à mai 2025, soit une augmentation de 47,3 milliards de FCFA.

Cette performance annuelle est portée par la progression des deux principales composantes des recettes publiques. Les recettes fiscales ont augmenté de 36,1 milliards de FCFA, tandis que les recettes non fiscales se sont accrues de 11,3 milliards de FCFA.

Ainsi, après la progression mensuelle enregistrée en mai, les recettes budgétaires affichent également une évolution favorable sur un an, traduisant une mobilisation accrue des ressources de l'Etat, principalement grâce aux recettes fiscales.

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