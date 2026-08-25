Ile Maurice: La MHOA réclame des éclaircissements au ministre Bachoo

La Medical and Health Officers Association (MHOA) demande au ministère de la Santé de lever toute ambiguïté sur la présence d'un médecin exerçant exclusivement dans le privé lors d'une intervention subie par le ministre Anil Bachoo à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo. Tout en précisant qu'elle ne formule aucune allégation de faute, l'association estime que cette affaire soulève des questions légitimes de transparence et d'équité.

Dans un communiqué publié le lundi 24 août, la MHOA indique avoir pris connaissance d'informations selon lesquelles le ministre aurait récemment été opéré dans un hôpital public, en présence d'un médecin qui pratique exclusivement dans le secteur privé. Si elle reconnaît le droit de tout patient de choisir son médecin traitant, l'association souhaite connaître le cadre légal et administratif ayant permis cette présence.

Trois interrogations sont ainsi formulées : le praticien privé était-il officiellement autorisé ou sous contrat avec le ministère ? Les installations, les équipements ou le personnel de l'hôpital public ont-ils été utilisés dans ce contexte ? Enfin, un dispositif similaire est-il accessible à tout autre patient souhaitant être pris en charge par son spécialiste privé dans un établissement public ?

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La MHOA insiste sur le fait que sa démarche ne vise pas à mettre en cause des individus, mais à obtenir une clarification des politiques et procédures encadrant l'utilisation des ressources publiques. Elle estime que, compte tenu des responsabilités du ministre à la tête du système de santé, les professionnels comme le public sont en droit de connaître les règles applicables.

Le ministre Bachoo apporte sa version des faits

Face aux interrogations soulevées, Anil Bachoo a publié une mise au point. Le ministre affirme que le médecin privé concerné le suit depuis une dizaine d'années et qu'il était présent uniquement à titre d'observateur, à l'invitation du chirurgien de l'hôpital Jeetoo. Il précise que l'intervention a été réalisée par un chirurgien du service public et non par son médecin privé. Selon lui, toutes les autorisations et dispositions administratives nécessaires avaient été prises auprès du ministère avant l'opération.

Le ministre tient également à réaffirmer sa confiance envers le système de santé public. Il souligne que les soins lui ont été prodigués par l'équipe de l'hôpital Jeetoo et salue le professionnalisme du personnel médical et paramédical.

Si les explications du ministre répondent en partie aux interrogations sur le rôle joué par son médecin privé, la MHOA maintient que l'enjeu principal demeure la clarification des règles afin de garantir un accès équitable et transparent aux services hospitaliers publics pour l'ensemble des patients.