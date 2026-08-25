Ile Maurice: La NADC appelle à renforcer la lutte contre les vulnérabilités

Après le décès tragique d'un nourrisson de sept mois à Roche-Bois, la National Agency for Drug Control (NADC) appelle à ne pas considérer la problématique de la drogue isolément. Dans un communiqué émis ce mardi 25 août, elle souligne l'importance d'une réponse coordonnée face aux différents facteurs de vulnérabilité, notamment les difficultés familiales et sociales, la violence et la précarité, et invite les institutions et acteurs concernés à renforcer leur collaboration. Ci-dessous le communiqué :

Communiqué de la NADC

La NADC exprime sa profonde tristesse à la suite du décès tragique d'un nourrisson de sept mois à Roche-Bois et adresse ses sincères condoléances à sa famille.

Les circonstances exactes de ce drame restent à établir et il serait prématuré d'en tirer des conclusions définitives. Les éléments rendus publics font toutefois apparaître un contexte marqué par la consommation de substances, la violence et d'autres facteurs de vulnérabilité.

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Ce drame rappelle que la problématique de la drogue ne peut être considérée isolément. Elle peut se trouver au croisement de difficultés familiales et sociales, de problèmes de santé mentale, de violence et de précarité. Aucun de ces facteurs ne saurait, à lui seul, expliquer une tragédie de cette nature.

C'est dans cette approche globale que la NADC exerce son mandat légal, tel que défini par le NADC Act : coordonner la réponse nationale au problème de la drogue et favoriser une action cohérente et efficace sur l'ensemble de ses dimensions.

La mise en oeuvre du National Drug Control Masterplan 2026-2030 vise ainsi à renforcer la prévention, la réduction de l'offre et de la demande, le traitement, la réhabilitation et la réinsertion. Des initiatives telles que le Community Prevention Programme traduisent cette volonté de passer d'actions ponctuelles à une prévention structurée, ciblée et fondée sur les données.

La lutte contre la drogue ne peut toutefois reposer sur une seule institution. Elle exige la mobilisation et la coordination de tous les acteurs concernés : institutions publiques, services de santé, forces de l'ordre, travailleurs sociaux, établissements éducatifs, ONG, familles et communautés.

Le drame de Roche-Bois doit nous interpeller collectivement. Il ne s'agit pas de rechercher dans la drogue une explication unique à cette tragédie, mais de mieux comprendre les différents facteurs de vulnérabilité qui peuvent se conjuguer et fragiliser des individus, des familles et des communautés.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du National Drug Control Masterplan, la NADC appelle donc l'ensemble de ses institutions partenaires et stakeholders à renforcer leur collaboration et à inscrire leurs actions dans une approche coordonnée, fondée sur les faits et adaptée aux réalités du terrain.

C'est par cette action collective, cohérente et durable que nous pourrons aller au-delà de la simple sensibilisation et mieux protéger les personnes les plus vulnérables.